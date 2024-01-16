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Суд закрыл процесс по иску к экс-главе Пензенской области

Суд закрыл процесс по иску к экс-главе Пензенской области - РИА Новости, 16.01.2024

Суд закрыл процесс по иску к экс-главе Пензенской области

Октябрьский районный суд Пензы перевел в закрытый режим рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:38

2024-01-16T21:38

2024-01-16T21:38

происшествия

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борис шпигель

иван белозерцев

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САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Пензы перевел в закрытый режим рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 9,9 миллиарда рублей в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в соцсети "ВКонтакте". Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Генпрокуратура направила в Октябрьский районный суд Пензы иск об обращении в доход РФ солидарно с Белозерцева, Шпигеля, его супруги Евгении, гендиректора компании "Фармация" Антона Колоскова, компаний группы "Биотэк" 9,9 миллиарда рублей. В надзорном ведомстве посчитали, что данная сумма была заработана в результате коррупционных преступлений, а потому должна быть обращена в доход государства. В суде уточнили РИА Новости, что в качестве обеспечительной меры по иску на имущество ответчиков наложен арест. Первое заседание по иску прошло во вторник. "Второе заседание Октябрьского районного суда Пензы по рассмотрению гражданского дела... назначено на 17 января 2024 года на 10.00 мск. Оно, как и все последующие, пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял суд с целью охраны тайны переписки и телеграфных сообщений на основании статьи 182 ГПК РФ. В ходе первого заседания были рассмотрены многочисленные ходатайства сторон о вызове свидетелей, приобщении документов к делу, о приостановлении производства по делу и другие", - говорится в сообщении. Пресс-служба Октябрьского районного суда подтвердила, что общая сумма иска составляет 9,91 миллиарда рублей. Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигель, его супруга Евгения, Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Судебный процесс над ними проходит в рамках выездных заседаний в СИЗО "Матросская тишина" из-за слабого здоровья Шпигеля. В прениях гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля. Белозерцев вину не признал. Оглашение приговора назначено на 22 января. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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происшествия, пензенская область, борис шпигель, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), пенза, россия