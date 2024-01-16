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КСИР заявил о ракетном ударе по "антииранским группировкам" в Ираке - РИА Новости, 16.01.2024
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01:05 16.01.2024 (обновлено: 07:35 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/iran-1921522535.html
КСИР заявил о ракетном ударе по "антииранским группировкам" в Ираке
КСИР заявил о ракетном ударе по "антииранским группировкам" в Ираке - РИА Новости, 16.01.2024
КСИР заявил о ракетном ударе по "антииранским группировкам" в Ираке
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) Ирана взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:05
2024-01-16T07:35
иран
в мире
эрбиль
али хаменеи
моссад
иракский курдистан
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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) Ирана взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль, уничтожены базы антииранских террористических группировок, об этом говорится в заявлении КСИР.Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта."В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана, шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР", - цитирует агентство Tasnim заявление корпуса.Как утверждают в КСИР, баллистические ракеты были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, в результате чего она была уничтожена. По сведениям КСИР, там готовились спецоперации и планировались теракты на Ближнем Востоке, в частности в Иране.По информации агентства IRNA, ракетный удар также был нанесен по оккупированным территориям Сирии, где в результате были уничтожены несколько террористов, в том числе командиры ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в России группировка — ред.), которые были причастны к теракту в Кермане.По информации телеканала ABC, в результате атаки в Ираке погибли четыре человека. Как сообщил курдский телеканал Rudaw, при ударах погибли местный влиятельный бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи.Источник РИА Новости в администрации США заявил, что американцы и принадлежащие Штатам объекты в Ираке не пострадали. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон в заявлении, поступившем в РИА Новости, назвала атаку "безрассудной и неточной серией ударов".Еще в минувшую среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы он ни находился.В начале января в городе Керман на юго-востоке Ирана прогремели взрывы во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, в результате погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; всего получили ранения 284 человека.Как рассказал замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади, взрывы осуществили смертники. Президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240116/ksir-1921521264.html
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иран
эрбиль
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иран, в мире, эрбиль, али хаменеи, моссад, иракский курдистан
Иран, В мире, Эрбиль, Али Хаменеи, Моссад, Иракский Курдистан
КСИР заявил о ракетном ударе по "антииранским группировкам" в Ираке

КСИР заявил об уничтожении баз антииранских группировок в иракском Эрбиле

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) Ирана взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль, уничтожены базы антииранских террористических группировок, об этом говорится в заявлении КСИР.
Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта.
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"В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана, шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР", - цитирует агентство Tasnim заявление корпуса.
Как утверждают в КСИР, баллистические ракеты были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, в результате чего она была уничтожена. По сведениям КСИР, там готовились спецоперации и планировались теракты на Ближнем Востоке, в частности в Иране.
По информации агентства IRNA, ракетный удар также был нанесен по оккупированным территориям Сирии, где в результате были уничтожены несколько террористов, в том числе командиры ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в России группировка — ред.), которые были причастны к теракту в Кермане.
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По информации телеканала ABC, в результате атаки в Ираке погибли четыре человека. Как сообщил курдский телеканал Rudaw, при ударах погибли местный влиятельный бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи.
Источник РИА Новости в администрации США заявил, что американцы и принадлежащие Штатам объекты в Ираке не пострадали. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон в заявлении, поступившем в РИА Новости, назвала атаку "безрассудной и неточной серией ударов".
Еще в минувшую среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы он ни находился.
В начале января в городе Керман на юго-востоке Ирана прогремели взрывы во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, в результате погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; всего получили ранения 284 человека.
Как рассказал замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади, взрывы осуществили смертники. Президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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