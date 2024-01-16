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Ирак отозвал своего посла в Тегеране для консультаций из-за ударов Ирана - РИА Новости, 16.01.2024
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12:43 16.01.2024 (обновлено: 12:52 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/irak-1921597744.html
Ирак отозвал своего посла в Тегеране для консультаций из-за ударов Ирана
Ирак отозвал своего посла в Тегеране для консультаций из-за ударов Ирана - РИА Новости, 16.01.2024
Ирак отозвал своего посла в Тегеране для консультаций из-за ударов Ирана
Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны, сообщается в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:43
2024-01-16T12:52
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тегеран (город)
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ТУНИС, 16 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны, сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства."Сегодня, во вторник, Министерство иностранных дел Ирака отозвало посла республики Ирак в Тегеране Насира Абдул Мохсена с целью консультаций на фоне недавних иранских атак на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек, а также ранениям", - говорится в заявлении.Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
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в мире, ирак, тегеран (город), иран
В мире, Ирак, Тегеран (город), Иран
Ирак отозвал своего посла в Тегеране для консультаций из-за ударов Ирана

МИД Ирака отозвал своего посла в Тегеране для консультаций после ударов Ирана

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
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ТУНИС, 16 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны, сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.
«
"Сегодня, во вторник, Министерство иностранных дел Ирака отозвало посла республики Ирак в Тегеране Насира Абдул Мохсена с целью консультаций на фоне недавних иранских атак на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек, а также ранениям", - говорится в заявлении.
Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
Иракский Курдистан - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион
09:17
 
В миреИракТегеран (город)Иран
 
 
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