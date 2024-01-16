https://ria.ru/20240116/internat-1921555780.html

СК проверит информацию об издевательствах в якутском интернате

СК проверит информацию об издевательствах в якутском интернате - РИА Новости, 16.01.2024

СК проверит информацию об издевательствах в якутском интернате

Доклад по итогам доследственной проверки после публикаций об издевательствах в республиканской школе-интернат для неслышащих детей будет представлен... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:08

2024-01-16T10:08

2024-01-16T10:08

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

якутск

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ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Доклад по итогам доследственной проверки после публикаций об издевательствах в республиканской школе-интернат для неслышащих детей будет представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба регионального СУСК. СК в июле начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. Министерство образования и науки республики во вторник заявило о том, что после повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми в школе-интернате в Якутии правоохранительные органы начали новую доследственную проверку. "В социальных медиа сообщается о случаях издевательств над учащимися специальной школы для неслышащих детей со стороны сотрудников учреждения. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК по Республике Саха (Якутия) Антохову К.Л. представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах", - доложили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html

https://ria.ru/20240115/izbienii-1921485665.html

якутск

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), якутск