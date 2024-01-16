https://ria.ru/20240116/internat-1921555780.html
СК проверит информацию об издевательствах в якутском интернате
СК проверит информацию об издевательствах в якутском интернате - РИА Новости, 16.01.2024
СК проверит информацию об издевательствах в якутском интернате
Доклад по итогам доследственной проверки после публикаций об издевательствах в республиканской школе-интернат для неслышащих детей будет представлен... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:08
2024-01-16T10:08
2024-01-16T10:08
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Доклад по итогам доследственной проверки после публикаций об издевательствах в республиканской школе-интернат для неслышащих детей будет представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба регионального СУСК. СК в июле начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. Министерство образования и науки республики во вторник заявило о том, что после повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми в школе-интернате в Якутии правоохранительные органы начали новую доследственную проверку. "В социальных медиа сообщается о случаях издевательств над учащимися специальной школы для неслышащих детей со стороны сотрудников учреждения. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК по Республике Саха (Якутия) Антохову К.Л. представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах", - доложили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html
https://ria.ru/20240115/izbienii-1921485665.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), якутск
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Якутск
СК проверит информацию об издевательствах в якутском интернате
Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах в якутском интернате
ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Доклад по итогам доследственной проверки после публикаций об издевательствах в республиканской школе-интернат для неслышащих детей будет представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
СК в июле начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы.
СК завел дело после видео с издевательством над девочкой в омском интернате
Министерство образования и науки республики во вторник заявило о том, что после повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми в школе-интернате в Якутии правоохранительные органы начали новую доследственную проверку.
"В социальных медиа сообщается о случаях издевательств над учащимися специальной школы для неслышащих детей со стороны сотрудников учреждения. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК по Республике Саха (Якутия) Антохову К.Л. представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах", - доложили в пресс-службе.
СК проверит данные об избиении детей на уроках в школе под Воронежем