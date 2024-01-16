https://ria.ru/20240116/intensiv-1921668142.html

Платформа "Мой экспорт" и портал мойбизнес.рф проведут интенсив для бизнеса

Платформа "Мой экспорт" и портал мойбизнес.рф проведут интенсив для бизнеса - РИА Новости, 16.01.2024

Платформа "Мой экспорт" и портал мойбизнес.рф проведут интенсив для бизнеса

Минэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) запускают бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:15

2024-01-16T16:15

2024-01-16T16:15

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) запускают бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной электронной торговле через платформу "Мой экспорт", сообщает РЭЦ."Интенсив будет проходить три дня с 12 по 14 февраля для предпринимателей, планирующих выйти на зарубежные рынки с потенциальной продукцией для экспорта. Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке до 9 февраля. Количество участников неограниченно. Вебинары проведут эксперты Российского экспортного центра", - говорится в сообщении."Выход на экспорт – достаточно сложная задача, а для малого и среднего бизнеса она вдвойне труднее. Здесь предпринимателям помогает государство: в 2023 году помощь по направлению экспорта получили почти 28 тысяч компаний, которые заключили 2,6 тысячи контрактов на общую сумму более 90 миллиардов рублей. Сейчас в условиях информационного шума бизнесу важно получать информацию о тонкостях экспорта из проверенных источников. Поэтому Минэкономразвития вместе с Российским экспортным центром запускает новую программу для предпринимателей – интенсив по экспортной интернет-торговле", – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.С помощью интенсива участники узнают, какие инструменты существуют для экспортной деятельности и как начать экспортную торговлю в онлайн-формате. Предприниматели зарегистрируются на подходящей онлайн-площадке, подготовят карточки товара для размещения на платформе, а также узнают, как увеличить продажи на интернет-площадках."Российский экспортный центр предоставляет уникальную возможность компаниям, занимающимся экспортом, освоить интернет-торговлю. Широкий выбор инструментов и ресурсов, которые мы предлагаем, позволяет им успешно продвигать товары на международном рынке. Например, сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" помогает компаниям определиться с каналом продаж – им доступен выбор из 200 международных онлайн-площадок, и в 2023 году сервисом воспользовалось почти 2 тысячи компаний", – уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Первый день интенсива будет посвящен основам экспортной электронной торговли: участники разберут понятие интернет-торговли, виды онлайн-каналов, тонкости регистрации на них и использование инструментов электронной торговли для эффективных продаж.Во второй день предпринимателям будут предоставлены материалы о выборе ниши и региона для экспорта, а также подборе подходящего онлайн-канала для конкретной продукции.В заключительный день интенсива эксперты и участники поговорят о создании контента для товарных карточек и разберут основные инструменты продвижения.Интенсив пройдет на платформе VK с возможностью задавать вопросы кураторам и получать обратную связь по домашним заданиям. В качестве бонуса участники узнают, как разместить продукцию на WeChat бесплатно и найти покупателей без знания китайского языка.Для наиболее эффективного участия и применения инструментов платформы "Мой экспорт" необходимо наличие ЭЦП руководителя юридического лица или ИП.

https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html

https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html

https://ria.ru/20231229/rets-1918924380.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вэб.рф (вэб), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)