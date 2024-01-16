https://ria.ru/20240116/intensiv-1921668142.html
Платформа "Мой экспорт" и портал мойбизнес.рф проведут интенсив для бизнеса
Платформа "Мой экспорт" и портал мойбизнес.рф проведут интенсив для бизнеса - РИА Новости, 16.01.2024
Платформа "Мой экспорт" и портал мойбизнес.рф проведут интенсив для бизнеса
Минэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) запускают бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:15
2024-01-16T16:15
2024-01-16T16:15
экономика
россия
вэб.рф (вэб)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) запускают бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной электронной торговле через платформу "Мой экспорт", сообщает РЭЦ."Интенсив будет проходить три дня с 12 по 14 февраля для предпринимателей, планирующих выйти на зарубежные рынки с потенциальной продукцией для экспорта. Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке до 9 февраля. Количество участников неограниченно. Вебинары проведут эксперты Российского экспортного центра", - говорится в сообщении."Выход на экспорт – достаточно сложная задача, а для малого и среднего бизнеса она вдвойне труднее. Здесь предпринимателям помогает государство: в 2023 году помощь по направлению экспорта получили почти 28 тысяч компаний, которые заключили 2,6 тысячи контрактов на общую сумму более 90 миллиардов рублей. Сейчас в условиях информационного шума бизнесу важно получать информацию о тонкостях экспорта из проверенных источников. Поэтому Минэкономразвития вместе с Российским экспортным центром запускает новую программу для предпринимателей – интенсив по экспортной интернет-торговле", – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.С помощью интенсива участники узнают, какие инструменты существуют для экспортной деятельности и как начать экспортную торговлю в онлайн-формате. Предприниматели зарегистрируются на подходящей онлайн-площадке, подготовят карточки товара для размещения на платформе, а также узнают, как увеличить продажи на интернет-площадках."Российский экспортный центр предоставляет уникальную возможность компаниям, занимающимся экспортом, освоить интернет-торговлю. Широкий выбор инструментов и ресурсов, которые мы предлагаем, позволяет им успешно продвигать товары на международном рынке. Например, сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" помогает компаниям определиться с каналом продаж – им доступен выбор из 200 международных онлайн-площадок, и в 2023 году сервисом воспользовалось почти 2 тысячи компаний", – уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Первый день интенсива будет посвящен основам экспортной электронной торговли: участники разберут понятие интернет-торговли, виды онлайн-каналов, тонкости регистрации на них и использование инструментов электронной торговли для эффективных продаж.Во второй день предпринимателям будут предоставлены материалы о выборе ниши и региона для экспорта, а также подборе подходящего онлайн-канала для конкретной продукции.В заключительный день интенсива эксперты и участники поговорят о создании контента для товарных карточек и разберут основные инструменты продвижения.Интенсив пройдет на платформе VK с возможностью задавать вопросы кураторам и получать обратную связь по домашним заданиям. В качестве бонуса участники узнают, как разместить продукцию на WeChat бесплатно и найти покупателей без знания китайского языка.Для наиболее эффективного участия и применения инструментов платформы "Мой экспорт" необходимо наличие ЭЦП руководителя юридического лица или ИП.
https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html
https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html
https://ria.ru/20231229/rets-1918924380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вэб.рф (вэб), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) запускают бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной электронной торговле через платформу "Мой экспорт", сообщает РЭЦ.
"Интенсив будет проходить три дня с 12 по 14 февраля для предпринимателей, планирующих выйти на зарубежные рынки с потенциальной продукцией для экспорта. Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке до 9 февраля. Количество участников неограниченно. Вебинары проведут эксперты Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"
"Выход на экспорт – достаточно сложная задача, а для малого и среднего бизнеса она вдвойне труднее. Здесь предпринимателям помогает государство: в 2023 году помощь по направлению экспорта получили почти 28 тысяч компаний, которые заключили 2,6 тысячи контрактов на общую сумму более 90 миллиардов рублей. Сейчас в условиях информационного шума бизнесу важно получать информацию о тонкостях экспорта из проверенных источников. Поэтому Минэкономразвития вместе с Российским экспортным центром запускает новую программу для предпринимателей – интенсив по экспортной интернет-торговле", – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
С помощью интенсива участники узнают, какие инструменты существуют для экспортной деятельности и как начать экспортную торговлю в онлайн-формате. Предприниматели зарегистрируются на подходящей онлайн-площадке, подготовят карточки товара для размещения на платформе, а также узнают, как увеличить продажи на интернет-площадках.
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"Российский экспортный центр предоставляет уникальную возможность компаниям, занимающимся экспортом, освоить интернет-торговлю. Широкий выбор инструментов и ресурсов, которые мы предлагаем, позволяет им успешно продвигать товары на международном рынке. Например, сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" помогает компаниям определиться с каналом продаж – им доступен выбор из 200 международных онлайн-площадок, и в 2023 году сервисом воспользовалось почти 2 тысячи компаний", – уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Первый день интенсива будет посвящен основам экспортной электронной торговли: участники разберут понятие интернет-торговли, виды онлайн-каналов, тонкости регистрации на них и использование инструментов электронной торговли для эффективных продаж.
Во второй день предпринимателям будут предоставлены материалы о выборе ниши и региона для экспорта, а также подборе подходящего онлайн-канала для конкретной продукции.
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В заключительный день интенсива эксперты и участники поговорят о создании контента для товарных карточек и разберут основные инструменты продвижения.
Интенсив пройдет на платформе VK с возможностью задавать вопросы кураторам и получать обратную связь по домашним заданиям. В качестве бонуса участники узнают, как разместить продукцию на WeChat бесплатно и найти покупателей без знания китайского языка.
Для наиболее эффективного участия и применения инструментов платформы "Мой экспорт" необходимо наличие ЭЦП руководителя юридического лица или ИП.