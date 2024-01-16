https://ria.ru/20240116/inferno-1921530236.html

ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА "Инферно"

ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА "Инферно" - РИА Новости, 16.01.2024

ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА "Инферно"

Российские силы на ряде направлений в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T03:37

2024-01-16T03:37

2024-01-16T10:30

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские силы на ряде направлений в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков "Инферно", рассказали РИА Новости в компании-разработчике "Рустехдрон"."Дрон "Инферно" оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает "бомболюки" и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику", — сообщил представитель компании.По его словам, "Рустехнодрон" "передал уже сотни беспилотных бомбардировщиков "Инферно" подразделениям в зоне СВО.Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами за счет наличия дополнительной направленной вниз прицельной бомбардировочной камеры — аппарат бросает бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно сбить из стрелкового оружия."Инферно" несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы для сброса с коптеров с осколочными и кумулятивными типами боевых частей. Радиус действия БПЛА составляет пять километров.Дрон "Инферно" относится к FPV-дронам, компания "Рустехнодрон" на сегодняшний день единственная в России выпускает FPV-дроны с функцией бомбометания.FPV-дрон (First Person View — вид от первого лица) — беспилотник, фронтальная камера которого передает изображение на видеоочки оператора, благодаря чему создается ощущение полета в воздушном пространстве. FPV-беспилотники требуют определенного опыта управления, так как обычно лишены стабилизации и обладают большей скоростью полета по сравнению с другими БПЛА аналогичных типов.

https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html

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