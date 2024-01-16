https://ria.ru/20240116/granitsa-1921700142.html

Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество

Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество - РИА Новости, 16.01.2024

Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество

Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:14

2024-01-16T18:14

2024-01-16T18:32

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать."Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Он подчеркнул, что правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. "Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера", - заключил президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, здоровье - общество, россия, владимир путин, безопасность, ситуация в днр и лнр