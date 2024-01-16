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Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 16.01.2024 (обновлено: 18:32 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/granitsa-1921700142.html
Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество
Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество - РИА Новости, 16.01.2024
Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество
Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:14
2024-01-16T18:32
специальная военная операция на украине
украина
здоровье - общество
россия
владимир путин
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать."Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Он подчеркнул, что правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. "Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера", - заключил президент.
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украина, здоровье - общество, россия, владимир путин, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество

Путин пообещал сделать все для поддержки жителей граничащих с Украиной регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать.
"Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Он подчеркнул, что правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. "Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера", - заключил президент.
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