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Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество
Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество - РИА Новости, 16.01.2024
Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество
Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:14
2024-01-16T18:14
2024-01-16T18:32
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать."Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Он подчеркнул, что правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. "Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера", - заключил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поблагодарил людей, живущих на границе с Украиной, за мужество
Путин пообещал сделать все для поддержки жителей граничащих с Украиной регионов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и отметил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать.
"Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Он подчеркнул, что правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. "Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера", - заключил президент.
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