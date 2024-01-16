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Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Молдавией
Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Молдавией - РИА Новости, 16.01.2024
Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Молдавией
Румынские фермеры в ходе акции протеста заблокировали движение грузовиков через КПП Костешть — Стынка на молдавской границе, сообщает Таможенная служба Молдавии РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:52
2024-01-16T16:52
2024-01-16T16:52
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КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Румынские фермеры в ходе акции протеста заблокировали движение грузовиков через КПП Костешть — Стынка на молдавской границе, сообщает Таможенная служба Молдавии в своем Telegram-канале.В Румынии водители грузовиков и аграрии седьмой день проводят массовую акцию протеста. Манифестанты выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины. "Ограничен проезд грузовых автомобилей через пограничный таможенный пост Костешть - Стынка. Румынская сторона временно запрещает движение грузовых автомобилей из-за забастовки перевозчиков и фермеров Румынии", — говорится в сообщении молдавской Таможенной службы. Масштабные акции протеста проходят также на въезде в Бухарест, Крайову, Сибиу, ограничено движение в городах Сучава, Тыргу Муреш, Алба Юлия, Залэу. Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.
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в мире, румыния, молдавия
В мире, Румыния, Молдавия
Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Молдавией
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Молдавией