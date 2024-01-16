https://ria.ru/20240116/granitsa-1921624588.html
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной - РИА Новости, 16.01.2024
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил министр... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:14
2024-01-16T14:14
2024-01-16T16:57
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак."Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск", — сказал он.По его словам, переговоры велись месяц. "Протест остановлен до 1 марта. Мы начинаем интенсивные конструктивные переговоры, которые должны дать эффект в виде реализации того, о чем мы договорились", - добавил министр.Соглашение состоит из семи пунктов, сообщил Климчак. В их число вошли декларация о диалоге с Еврокомиссией о смягчении положений соглашения о либерализации торговли с Украиной и получение финансовой поддержки пострадавшими перевозчиками.Кроме того, на переходе Дорохуск-Ягодзин в течение пилотного периода польские грузовики, возвращающиеся без груза, смогут в течение месяца проходить без очереди. Для них будут выделены отдельные полосы. На пограничном переходе Малховице-Нижанковице водителям не придется в течение месяца регистрироваться в электронной очереди.Соглашение также включает положение о контроле за заявлениями украинской стороны относительно срока пребывания грузовых автомобилей, зарегистрированных за пределами Украины, в Польше. Сегодня это время составляет примерно 20 дней. Его планируют продлить до 60 дней."Мы поговорим с украинской стороной о взаимности в наших отношениях. Польша – окно Украины в мир. Мы будем стремиться к тому, чтобы то, что мы предлагаем украинской стороне, также предлагалось на стопроцентной взаимности нашей стороне", - заявил министр Климчак.В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240116/kiev-1921529701.html
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в мире, польша, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев
В мире, Польша, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Киев
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Польские перевозчики приостановят блокаду на трех погранпереходах с Украиной
ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.
"Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск", — сказал он.
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По его словам, переговоры велись месяц. "Протест остановлен до 1 марта. Мы начинаем интенсивные конструктивные переговоры, которые должны дать эффект в виде реализации того, о чем мы договорились", - добавил министр.
Соглашение состоит из семи пунктов, сообщил Климчак. В их число вошли декларация о диалоге с Еврокомиссией
о смягчении положений соглашения о либерализации торговли с Украиной и получение финансовой поддержки пострадавшими перевозчиками.
Кроме того, на переходе Дорохуск-Ягодзин в течение пилотного периода польские грузовики, возвращающиеся без груза, смогут в течение месяца проходить без очереди. Для них будут выделены отдельные полосы. На пограничном переходе Малховице-Нижанковице водителям не придется в течение месяца регистрироваться в электронной очереди.
Соглашение также включает положение о контроле за заявлениями украинской стороны относительно срока пребывания грузовых автомобилей, зарегистрированных за пределами Украины, в Польше. Сегодня это время составляет примерно 20 дней. Его планируют продлить до 60 дней.
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"Мы поговорим с украинской стороной о взаимности в наших отношениях. Польша – окно Украины в мир. Мы будем стремиться к тому, чтобы то, что мы предлагаем украинской стороне, также предлагалось на стопроцентной взаимности нашей стороне", - заявил министр Климчак.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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