https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html

В Ростовской области задержали подозреваемых в ограблении

В Ростовской области задержали подозреваемых в ограблении - РИА Новости, 16.01.2024

В Ростовской области задержали подозреваемых в ограблении

Полицейские города Батайска в Ростовской области задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении салона сотовой связи, совершенном в присутствии сотрудников... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:08

2024-01-16T16:08

2024-01-16T16:08

происшествия

россия

ростовская область

батайск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Полицейские города Батайска в Ростовской области задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении салона сотовой связи, совершенном в присутствии сотрудников магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Батайску задержали подозреваемых в грабеже", — говорится в сообщении. Уточняется, что в январе этого года в городе Батайск в Ростовской области в помещение салона сотовой связи, расположенного на улице Кирова, вошел мужчина под видом покупателя. Он стал осматривать мобильные телефоны, установленные за стеклянной витриной. Затем посетитель прошел вдоль стойки, достал из кармана металлический предмет, которым стал бить стекла витрины на глазах сотрудников магазина. Разбив стекла, злоумышленник схватил восемь дорогостоящих телефонов и скрылся с места преступления. На улице мужчину ждал подельник, который следил за тем, чтобы в павильон никто не зашел. В ходе поиска фигурантов полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, размещенных в районе места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, ими оказались ранее неоднократно судимые 26-летний житель города Новочеркасска и 25-летний житель Ростова-на-Дону. "Как пояснили задержанные, часть смартфонов они сдали в ломбард, а часть продали. Вырученные деньги злоумышленники потратили на собственные нужды... Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

https://ria.ru/20240110/cr-1920433908.html

россия

ростовская область

батайск

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происшествия, россия, ростовская область, батайск