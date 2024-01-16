https://ria.ru/20240116/gosduma-1921640408.html

В Госдуме увидели в ситуации с памятником "Алеша" шанс для Киркорова

В Госдуме увидели в ситуации с памятником "Алеша" шанс для Киркорова - РИА Новости, 16.01.2024

В Госдуме увидели в ситуации с памятником "Алеша" шанс для Киркорова

Первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов предложил отцу и сыну Бедросу и Филиппу Киркоровым спеть у памятника "Алеша" в Болгарии. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:05

2024-01-16T15:05

2024-01-16T15:08

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов предложил отцу и сыну Бедросу и Филиппу Киркоровым спеть у памятника "Алеша" в Болгарии. Госдума на первом пленарном заседании в 2024 году во вторник приняла проект постановления о заявлении в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском городе Пловдив. "У нас есть два народных артиста, граждане Болгарии, Киркоровы… Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алеше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню", - заявил Нилов на заседании. Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт в Пловдиве 60 лет назад. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.

https://ria.ru/20240111/alesha-1920724066.html

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общество, болгария, олег нилов, госдума рф