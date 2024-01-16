https://ria.ru/20240116/gosduma-1921585043.html
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме открыли весеннюю сессию - РИА Новости, 16.01.2024
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:13
2024-01-16T12:13
2024-01-16T12:13
политика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
https://ria.ru/20240112/vykhodnoy-1920875244.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме исполнением гимна открыли первое пленарное заседание в 2024 году
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости.
Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
В Госдуме предложили сделать старый Новый год выходным