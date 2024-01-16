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В Госдуме открыли весеннюю сессию - РИА Новости, 16.01.2024
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12:13 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/gosduma-1921585043.html
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме открыли весеннюю сессию - РИА Новости, 16.01.2024
В Госдуме открыли весеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:13
2024-01-16T12:13
политика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
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политика, госдума рф
Политика, Госдума РФ
В Госдуме открыли весеннюю сессию

В Госдуме исполнением гимна открыли первое пленарное заседание в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости.
Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
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