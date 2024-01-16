https://ria.ru/20240116/gosduma-1921585043.html

В Госдуме открыли весеннюю сессию

В Госдуме открыли весеннюю сессию - РИА Новости, 16.01.2024

В Госдуме открыли весеннюю сессию

В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:13

2024-01-16T12:13

2024-01-16T12:13

политика

госдума рф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2024 году, открылась весенняя сессия, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание весенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.

https://ria.ru/20240112/vykhodnoy-1920875244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф