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Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:59
2024-01-16T00:59
2024-01-16T00:59
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 21.55 ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Украинские войска нанесли удар по Горловке
ВСУ выпустили по Горловке десять снарядов калибра 152 миллиметра