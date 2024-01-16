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Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/gorlovka-1921521969.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:59
2024-01-16T00:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
в мире
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 21.55 ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921452667.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, В мире
Украинские войска нанесли удар по Горловке

ВСУ выпустили по Горловке десять снарядов калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела
Сотрудник СЦКК на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 21.55 ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролВ мире
 
 
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