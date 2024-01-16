https://ria.ru/20240116/gmlrs-1921541473.html
Австралия заключила контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS
Австралия заключила контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS - РИА Новости, 16.01.2024
Австралия заключила контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS
Министерство обороны Австралии подписало контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 37,4 миллиона австралийских долларов (24,7 миллиона... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:55
2024-01-16T07:55
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министерство обороны Австралии подписало контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 37,4 миллиона австралийских долларов (24,7 миллиона долларов США) на производство управляемых ракет для систем залпового огня (GMLRS) с 2025 года, говорится в пресс-релизе министерства. Как сообщается, контракт позволит производить первые партии управляемых ракет для систем залпового огня (GMLRS) в Австралии, что "является важным шагом к началу крупномасштабного производства ракет внутри страны". Это облегчит процесс передачи технических данных из США, технического освидетельствования и позволит развить технические навыки австралийских сотрудников, говорится в пресс-релизе. "Правительство Энтони Альбанезе обеспечит, чтобы Австралия начала производить управляемые ракеты для систем залпового огня с 2025 года, после того как был подписан контракт на сумму 37,4 миллиона долларов между министерством обороны и Lockheed Martin", - говорится в пресс-релизе. Добавляется, что правительство закупит высокоточные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 километров и которые можно запускать с помощью систем залпового огня HIMARS, так же как и ракеты GMLRS.
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австралия, сша, в мире, энтони альбанезе, lockheed martin
Австралия, США, В мире, Энтони Альбанезе, Lockheed Martin
Австралия заключила контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS
Австралия заключила контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министерство обороны Австралии подписало контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 37,4 миллиона австралийских долларов (24,7 миллиона долларов США) на производство управляемых ракет для систем залпового огня (GMLRS) с 2025 года, говорится в пресс-релизе министерства.
Как сообщается, контракт позволит производить первые партии управляемых ракет для систем залпового огня (GMLRS) в Австралии, что "является важным шагом к началу крупномасштабного производства ракет внутри страны". Это облегчит процесс передачи технических данных из США, технического освидетельствования и позволит развить технические навыки австралийских сотрудников, говорится в пресс-релизе.
"Правительство Энтони Альбанезе
обеспечит, чтобы Австралия начала производить управляемые ракеты для систем залпового огня с 2025 года, после того как был подписан контракт на сумму 37,4 миллиона долларов между министерством обороны и Lockheed Martin", - говорится в пресс-релизе.
Добавляется, что правительство закупит высокоточные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 километров и которые можно запускать с помощью систем залпового огня HIMARS, так же как и ракеты GMLRS.
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