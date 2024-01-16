https://ria.ru/20240116/giatsint-1921533665.html
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ
Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:12
2024-01-16T05:12
2024-01-16T05:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906185689_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_c2bc47c6aa536a78d08cfbbe5873e26f.jpg
ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив координаты работающей ствольной артиллерии и минометов ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения огневых средств противника. По данным оборонного ведомства, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов, которую обнаружили с БПЛА. "Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", - процитировали в МО РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921533418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906185689_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_76cca7b30605c77e05963e41ffb3fe7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ
"Гиацинты-С" уничтожили на Краснолиманском направлении артиллерийские орудия ВСУ
ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что, получив координаты работающей ствольной артиллерии и минометов ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения огневых средств противника. По данным оборонного ведомства, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов, которую обнаружили с БПЛА.
"Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", - процитировали в МО РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".
ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ