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Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/giatsint-1921533665.html
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ
Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:12
2024-01-16T05:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив координаты работающей ствольной артиллерии и минометов ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения огневых средств противника. По данным оборонного ведомства, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов, которую обнаружили с БПЛА. "Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", - процитировали в МО РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ

"Гиацинты-С" уничтожили на Краснолиманском направлении артиллерийские орудия ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что, получив координаты работающей ствольной артиллерии и минометов ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения огневых средств противника. По данным оборонного ведомства, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов, которую обнаружили с БПЛА.
"Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", - процитировали в МО РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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