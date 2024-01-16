https://ria.ru/20240116/giatsint-1921533665.html

Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ

Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

Расчеты "Гиацинтов" уничтожили в зоне СВО артиллерийские орудия ВСУ

Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:12

2024-01-16T05:12

2024-01-16T05:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" при помощи буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что, получив координаты работающей ствольной артиллерии и минометов ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения огневых средств противника. По данным оборонного ведомства, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов, которую обнаружили с БПЛА. "Наша батарея занимается контрбатарейной борьбой – наша задача поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба – это постоянное ведение разведки, в том числе и с помощью БЛА", - процитировали в МО РФ старшего офицера батареи с позывным "Академик".

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россия, вооруженные силы украины