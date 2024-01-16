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В Москве госпитализировали народного артиста России Евгения Герчакова - РИА Новости, 16.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:34 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/gerchakov-1921673596.html
В Москве госпитализировали народного артиста России Евгения Герчакова
В Москве госпитализировали народного артиста России Евгения Герчакова - РИА Новости, 16.01.2024
В Москве госпитализировали народного артиста России Евгения Герчакова
Народный артист России Евгений Герчаков сообщил РИА Новости, что был госпитализирован в одну из московских больниц после того, как у него поднялось давление. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:34
2024-01-16T16:34
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Народный артист России Евгений Герчаков сообщил РИА Новости, что был госпитализирован в одну из московских больниц после того, как у него поднялось давление. "Да, у меня давление подскочило", - сказал 74-летний актер, отвечая на вопрос о своей госпитализации. Он добавил, что сейчас чувствует себя, как "нормальный российский гражданин". Евгений Герчаков родился 31 июля 1949 года в городе Находка (Приморский край). Он снимался в фильмах "Ширли-Мырли", "Такси-блюз", "Мушкетеры двадцать лет спустя", в сериалах "Графиня де Монсоро", "Журов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Папины дочки. Суперневесты". С 1997 года работает в Театре на Малой Ордынке, в настоящее время играет там в спектаклях "Любовь по Фрейду", "Дали и испанская королева из Казани", "Лиромания".
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москва, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Москва, Новости культуры, Кино и сериалы
В Москве госпитализировали народного артиста России Евгения Герчакова

В Москве госпитализировали народного артиста РФ Евгения Герчакова из-за давления

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктер Евгений Герчаков
Актер Евгений Герчаков - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Актер Евгений Герчаков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Народный артист России Евгений Герчаков сообщил РИА Новости, что был госпитализирован в одну из московских больниц после того, как у него поднялось давление.
«
"Да, у меня давление подскочило", - сказал 74-летний актер, отвечая на вопрос о своей госпитализации.
Он добавил, что сейчас чувствует себя, как "нормальный российский гражданин".
Евгений Герчаков родился 31 июля 1949 года в городе Находка (Приморский край). Он снимался в фильмах "Ширли-Мырли", "Такси-блюз", "Мушкетеры двадцать лет спустя", в сериалах "Графиня де Монсоро", "Журов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Папины дочки. Суперневесты". С 1997 года работает в Театре на Малой Ордынке, в настоящее время играет там в спектаклях "Любовь по Фрейду", "Дали и испанская королева из Казани", "Лиромания".
 
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