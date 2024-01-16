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Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе
Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе - РИА Новости, 16.01.2024
Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе
В Госдуме во вторник пройдет состоится первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта против травли в школах , на нем обсудят введение... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:40
2024-01-16T11:40
2024-01-16T11:40
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник пройдет состоится первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта против травли в школах , на нем обсудят введение административной ответственности для родителей детей, занимающихся травлей, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. "Сегодня в Госдуме состоится первое заседание рабочей группы, которая занимается разработкой закона против травли в учебных заведениях. Законопроект уже разработан, но есть спорные положения, которые, возможно, будут доработаны. В частности, предстоит обсудить, требуется ли вводить административное наказание для родителей детей, занимающихся травлей", - сказала Лантратова. По ее словам, бывают ситуации, когда родители сами находятся в полном отчаянии, не зная, как повлиять на ребенка, и вместо того, чтобы помочь им, им будет выписываться штраф. Для других оплата штрафа может стать синонимом вседозволенности: "заплатил и проблема решена", такого мнения придерживаются некоторые представители родительского сообщества, отметила депутат. "На их взгляд, штраф - не та мера, которая сможет изменить ситуацию. Все же не о воспитании родителей идет речь. А другая часть родительского сообщества, наоборот, эту идею поддерживает. В Германии, например, есть уголовная ответственность за кибертравлю. Будем сегодня обсуждать спорные моменты", - сказала Лантратова.
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общество, германия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Германия, Яна Лантратова, Госдума РФ
Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе
Лантратова: в ГД обсудят наказание для родителей детей, занимающихся травлей