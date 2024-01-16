https://ria.ru/20240116/gaza-1921687090.html

Бежавшие от обстрелов палестинцы смастерили жилье из пакетов

Бежавшие от обстрелов палестинцы смастерили жилье из пакетов - РИА Новости, 16.01.2024

Бежавшие от обстрелов палестинцы смастерили жилье из пакетов

Палестинцы, вынужденные покинуть свои дома, спасаясь от израильских бомбежек, мастерят временное жилье из пластиковых пакетов из-под гуманитарной помощи,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:22

2024-01-16T17:22

2024-01-16T17:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

рафах (провинция)

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ГАЗА, 16 янв - РИА Новости. Палестинцы, вынужденные покинуть свои дома, спасаясь от израильских бомбежек, мастерят временное жилье из пластиковых пакетов из-под гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости переселившиеся в город Рафах жители сектора Газа. "Цены здесь очень высокие, и у нас нет денег на специальные пластиковые чехлы для палатки, поэтому нам приходится использовать пустые пакеты из-под гуманитарной помощи. Мы их тоже покупаем за определенную цену, и моя жена сшивает их вместе, чтобы сделать крышу и стены для палатки", - поделился с РИА Новости палестинец Хасан Атва. По словам его жены, с большим трудом им удалось найти доски, чтобы натянуть на них сшитые пластиковые мешки, смастерив таким образом крышу и стены палатки для укрытия от непогоды. "Палатка из пластиковых пакетов теперь стала нашим домом. Но в ней ничего нет. Мы все спим на одной циновке, нам нечем укрываться", - отметила женщина. Она рассказала, что готовит еду, сжигая изношенную старую пластиковую обувь, которую находят на участке дети. В условиях отсутствия электричества палестинцы вынуждены готовить пищу на открытом огне, но дров для сжигания тоже нет, поскольку у семьи нет денег на их покупку. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968 человек, более 60 тысяч человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

израиль

рафах (провинция)

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Быт палестинцев, бежавших от израильских обстрелов в город Рафах Палестинцы, бежавшие от израильских обстрелов в город Рафах, возводят себе жилье из пакетов от гуманитарной помощи. 2024-01-16T17:22 true PT1M32S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, рафах (провинция)