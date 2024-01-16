https://ria.ru/20240116/gaza-1921617402.html
СМИ узнали детали плана Израиля по восстановлению сектора Газа
СМИ узнали детали плана Израиля по восстановлению сектора Газа - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ узнали детали плана Израиля по восстановлению сектора Газа
Израиль хочет, чтобы после ликвидации палестинского движения ХАМАС в секторе Газа восстановлением анклава занималась многонациональная рабочая группа под... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:47
2024-01-16T13:47
2024-01-16T13:47
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Израиль хочет, чтобы после ликвидации палестинского движения ХАМАС в секторе Газа восстановлением анклава занималась многонациональная рабочая группа под руководством США, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на записку израильского министра обороны Йоава Галанта. "В предложении Галанта рекомендуется поручить восстановлением в Газе многонациональной рабочей группе под руководством США, а палестинцам без связей с ХАМАС передать гражданские дела", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что, согласно этому предложению, после конфликта израильского гражданского присутствия в анклаве не будет. Однако уточняется, что Израиль "сохранит за собой оперативную свободу действий в секторе Газа". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,2 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240116/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
СМИ узнали детали плана Израиля по восстановлению сектора Газа
Daily Beast: Израиль хочет, чтобы Газу восстанавливала группа во главе с США
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Израиль хочет, чтобы после ликвидации палестинского движения ХАМАС в секторе Газа восстановлением анклава занималась многонациональная рабочая группа под руководством США, сообщает издание Daily Beast
со ссылкой на записку израильского министра обороны Йоава Галанта.
"В предложении Галанта рекомендуется поручить восстановлением в Газе многонациональной рабочей группе под руководством США, а палестинцам без связей с ХАМАС передать гражданские дела", - говорится в сообщении издания.
США не смогут защитить Израиль
Отмечается, что, согласно этому предложению, после конфликта израильского гражданского присутствия в анклаве не будет. Однако уточняется, что Израиль "сохранит за собой оперативную свободу действий в секторе Газа".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,2 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.