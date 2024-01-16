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Бастрыкину доложат о расследовании отравления газом двух человек в КЧР
Бастрыкину доложат о расследовании отравления газом двух человек в КЧР - РИА Новости, 16.01.2024
Бастрыкину доложат о расследовании отравления газом двух человек в КЧР
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двух человек в результате... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:23
2024-01-16T20:23
2024-01-16T20:23
происшествия
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черкесск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 16 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двух человек в результате отравления угарным газом в Черкесске, сообщил СК России. Ранее в СМИ появилась информации, что 11 января в доме по улице Кавказская в Черкесске в результате отравления угарным газом скончались два человека, жильцы соседней квартиры были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело. “Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Николая Вячеславовича Щепкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также об установленных обстоятельствах, способствовавших случившемуся, и принятых мерах к их устранению”, — говорится в сообщении СК России в Telegram-канале.
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происшествия, россия, черкесск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Черкесск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании отравления газом двух человек в КЧР
Бастрыкину доложат о расследовании гибели двух человек, отравившихся газом в КЧР