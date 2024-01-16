https://ria.ru/20240116/gas-1921698623.html

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию - РИА Новости, 16.01.2024

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию

Россия заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию в 2023 году, незначительно уступив США, - импорт СПГ в Грецию из России... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:03

2024-01-16T18:03

2024-01-16T18:25

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АФИНЫ, 16 янв – РИА Новости. Россия заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию в 2023 году, незначительно уступив США, - импорт СПГ в Грецию из России составил 8,38 тераватт-часов (ТВт.ч), крупнейшим поставщиком СПГ остались США (10,75 ТВт.ч), сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA итоги потребления природного газа за 2023 год.Ранее Россия не поставляла сжиженный природный газ в Грецию, поставки начались во второй половине 2022 года, и уже по итогам первого полугодия 2023 года Россия вышла на второе место.Терминал СПГ в Ревитуссе (пункт входа Агиа-Триада) был основным пунктом поставки природного газа в Грецию в 2023 году, обеспечив 43,55% всего импорта, сообщили в DESFA."В частности, около 28,52 ТВт.ч СПГ было выгружено 41 танкером из семи стран. Крупнейшим экспортером СПГ в нашу страну оставались США (10,75 ТВт.ч) с долей 37,69%. На втором месте - импорт из России (8,38 ТВт.ч), далее следуют Египет (3,5 ТВт.ч), Алжир (3,47 ТВт.ч), Норвегия (0,97 ТВт.ч), Нигерия (0,94 ТВт.ч) и Испания (0,51 ТВт.ч)", - сообщила компания.Совокупный импорт природного газа составил 67,71 ТВт.ч, сократившись на 21,41% по сравнению с 86,16 ТВт.ч в 2022 году.Согласно данным DESFA за 2023 год, общий спрос на природный газ (внутреннее потребление и экспорт) снизился на 21,56%, достигнув 67,6 ТВт.ч по сравнению с 86,18 ТВт.ч в 2022 году. Внутреннее потребление сократилось на 10,13% - до 50,91 ТВт.ч с 56,65 ТВт.ч в 2022 году, а экспорт газа - на 43,48%, до 16,69 ТВт.ч с 29,53 ТВт.ч.На российский трубопроводный газ, который импортируется в Грецию через узел в местечке Сидирокастро, в минувшем году пришлось 34,6% импорта (23,43 ТВт.ч). Поставки сократились на 20,82% по сравнению с 2022 годом.Азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому газопроводу (Trans Adriatic Pipeline – TAP) через точку входа Неа-Месимврия, обеспечил 18,44% импорта (12,49 ТВт.ч).Наконец, импорт трубопроводного газа через пункт Кипи-Эвру составил 2,3 ТВт.ч, или 3,39%.Что касается категорий потребителей природного газа, то наибольшая доля внутреннего потребления (67,84%) приходится на электростанции, за ними следуют бытовые потребители и предприятия, подключенные к распределительным сетям, с долей 21,98%, сообщил оператор.

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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экономика, греция, россия, сша