https://ria.ru/20240116/frittsl-1921662748.html

Австрийского маньяка Фритцля призывают освободить после признания неопасным

Австрийского маньяка Фритцля призывают освободить после признания неопасным - РИА Новости, 16.01.2024

Австрийского маньяка Фритцля призывают освободить после признания неопасным

Адвокат австрийского маньяка 88-летнего Йозефа Фритцля, который использовал свою дочь в сексуальных целях и удерживал ее 24 года, призывает перевести мужчину в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:50

2024-01-16T15:50

2024-01-16T15:50

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Адвокат австрийского маньяка 88-летнего Йозефа Фритцля, который использовал свою дочь в сексуальных целях и удерживал ее 24 года, призывает перевести мужчину в дом престарелых и будет добиваться его условно-досрочного освобождения после того, как мужчину признали больше не представляющим опасности для общественности, сообщает телеканал Sky News. Фритцль был приговорен к пожизненному заключению в 2009 году по обвинениям в том числе в убийстве одного из своих детей вследствие невнимательного отношения, насилии, инцесте и использовании дочери в качестве сексуальной рабыни. Тогда ему было 73 года. Теперь в психиатрическом заключении постановили, что Фритцль, у которого деменция, больше не представляет опасности, сообщает телеканал со ссылкой на австрийские СМИ. Суд может позднее решить, стоит ли переводить мужчину в обычную тюрьму из строгого режима. "Адвокат... Астрид Вагнер заявила... во вторник, что она надеется, что мужчину переведут в дом престарелых", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что, согласно австрийским законам, приговоренные к пожизненному сроку могут просить об условно досрочном освобождении через 15 лет. Адвокаты Фритцля, 15 лет заключения которого прошли в 2023 году, надеются, что его отпустят и направят в дом престарелых, вместо перевода в обычную тюрьму. Фритцль в 2009 признал свою вину в совершении преступлений. Нашумевшая на весь мир история началась в апреле 2008 года, когда в больницу города Амштеттен в тяжелом состоянии с непонятными болевыми симптомами была доставлена девушка Керстин. При ней была записка с просьбой оказать медицинскую помощь. Врачи терялись в догадках о характере заболевания и обратились "через общественность" с призывом, чтобы откликнулась ее мать, которая могла бы прояснить болезнь. Через неделю полиция вышла на ее мать - 42-летнюю Элизабет. Она, по свидетельству полиции, находилась в очень плохом психическом и физическом состоянии. Показания она согласилась дать лишь после долгих разговоров и заверений, что никогда больше не будет вынуждена контактировать со своим отцом. Тогда и началось расследование этого дела. Как выяснилось, Фритцль использовал Элизабет в качестве сексуальной рабыни с 11 лет, а 28 августа 1984 года одурманил ее успокоительными средствами, заманил в подвал и, надев на нее наручники, запер в помещении. С тех пор женщина жила в подвале и там же рожала детей. В результате кровосмесительной связи их родилось семеро, один из которых умер вскоре после появления на свет. Тело ребенка, по показаниям дочери, ее отец сжег. Элизабет в течение многих лет числилась в розыске, ее данные были переданы Интерполу. Изначально предполагалось, что она попала в секту. Трое детей все-таки "вышли на свет". Их в младенческом возрасте подбросили в отчий дом Элизабет с записками с просьбой к бабушке и дедушке позаботиться о них. Они были усыновлены и жили в нормальных условиях. Трое других: юноша 18 лет, пятилетний мальчик и 19-летняя Керстин - продолжали жить в подвале, не видя белого света. Подвал был переоборудован в жилую квартиру общей площадью 60 квадратных метров с двумя спальнями, кухней и душем. Закрывался он 300-килограммовой стальной дверью с электромотором и электронным кодовым замком. Супруга обвиняемого уверяла, что ничего не знала о действиях Фритцля.

https://ria.ru/20240109/gretsiya-1920247537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, интерпол