https://ria.ru/20240116/flot-1921669153.html

США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму

США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму - РИА Новости, 16.01.2024

США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:19

2024-01-16T16:19

2024-01-16T16:25

одесса

черное море

сша

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. "Если Одесса останется под контролем киевского режима, то не нужно быть великим прогнозистом, что как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Чёрное море стратегически", - сказал Константинов журналистам. По его словам, нельзя допустить присутствия в Черном море военного флота стран, не относящихся к Черноморскому региону, а также развертывание американских военных баз на подконтрольных киевским властям территориях Украины. "Крыму нельзя расслабляться, пока Одесса не у нас… Одесса - это русский город, основанный русскими людьми", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20240116/krym-1921551695.html

https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921539349.html

одесса

черное море

сша

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одесса, черное море, сша, владимир константинов