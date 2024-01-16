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США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму - РИА Новости, 16.01.2024
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16:19 16.01.2024 (обновлено: 16:25 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/flot-1921669153.html
США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму
США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму - РИА Новости, 16.01.2024
США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:19
2024-01-16T16:25
одесса
черное море
сша
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. "Если Одесса останется под контролем киевского режима, то не нужно быть великим прогнозистом, что как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Чёрное море стратегически", - сказал Константинов журналистам. По его словам, нельзя допустить присутствия в Черном море военного флота стран, не относящихся к Черноморскому региону, а также развертывание американских военных баз на подконтрольных киевским властям территориях Украины. "Крыму нельзя расслабляться, пока Одесса не у нас… Одесса - это русский город, основанный русскими людьми", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20240116/krym-1921551695.html
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одесса, черное море, сша, владимир константинов
Одесса, Черное море, США, Владимир Константинов
США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот, считают в Крыму

Константинов: США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот.
В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.
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"Если Одесса останется под контролем киевского режима, то не нужно быть великим прогнозистом, что как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Чёрное море стратегически", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, нельзя допустить присутствия в Черном море военного флота стран, не относящихся к Черноморскому региону, а также развертывание американских военных баз на подконтрольных киевским властям территориях Украины.
"Крыму нельзя расслабляться, пока Одесса не у нас… Одесса - это русский город, основанный русскими людьми", - подчеркнул глава парламента.
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ОдессаЧерное мореСШАВладимир Константинов
 
 
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