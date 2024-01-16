https://ria.ru/20240116/flot-1921545162.html
В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море
В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособной и провокационной идею создания нейтрального флота в Черном море. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:55
2024-01-16T08:55
2024-01-16T10:28
россия
черное море
украина
михаил шеремет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912322836_0:216:3038:1925_1920x0_80_0_0_0e5c77122aee1d83a59f2e6638672c99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособной и провокационной идею создания нейтрального флота в Черном море. "Это нежизнеспособная и провокационная идея, которая приведет только к эскалации и конфронтации в Черноморском регионе. Под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Черном море свою военно-морскую базу", - сказал Шеремет РИА Новости. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. По его словам, Черное море оставалось и будет оставаться закрытым для военного флота сторонних государств. "Россия сама способна реализовать и обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, для этого западным странам стоит лишь прекратить спонсировать и оказывать поддержку террористическим государствам, таким как Украина. НАТО уже стремилось создать свой военный флот в Крыму, и только крымский референдум и воля крымчан десять лет назад помешали их захватническим планам", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html
https://ria.ru/20240116/flot-1921540857.html
россия
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912322836_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_923ed63fbc9f80bfec1e3c23dfd81141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, украина, михаил шеремет, в мире
Россия, Черное море, Украина, Михаил Шеремет, В мире
В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море
Депутат Шеремет уличил Запад в желании создать в Черном море военно-морскую базу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособной и провокационной идею создания нейтрального флота в Черном море.
"Это нежизнеспособная и провокационная идея, которая приведет только к эскалации и конфронтации в Черноморском регионе. Под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Черном море свою военно-морскую базу", - сказал Шеремет РИА Новости.
Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик
В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.
По его словам, Черное море оставалось и будет оставаться закрытым для военного флота сторонних государств.
«
"Россия сама способна реализовать и обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, для этого западным странам стоит лишь прекратить спонсировать и оказывать поддержку террористическим государствам, таким как Украина. НАТО уже стремилось создать свой военный флот в Крыму, и только крымский референдум и воля крымчан десять лет назад помешали их захватническим планам", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сенатор усомнился в перспективах создания нейтрального флота в Черном море