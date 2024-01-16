https://ria.ru/20240116/flot-1921545162.html

В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море

В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024

В Госдуме прокомментировали идею создания нейтрального флота в Черном море

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособной и провокационной идею создания нейтрального флота в Черном море. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:55

2024-01-16T08:55

2024-01-16T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособной и провокационной идею создания нейтрального флота в Черном море. "Это нежизнеспособная и провокационная идея, которая приведет только к эскалации и конфронтации в Черноморском регионе. Под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Черном море свою военно-морскую базу", - сказал Шеремет РИА Новости. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. По его словам, Черное море оставалось и будет оставаться закрытым для военного флота сторонних государств. "Россия сама способна реализовать и обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море, для этого западным странам стоит лишь прекратить спонсировать и оказывать поддержку террористическим государствам, таким как Украина. НАТО уже стремилось создать свой военный флот в Крыму, и только крымский референдум и воля крымчан десять лет назад помешали их захватническим планам", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html

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россия, черное море, украина, михаил шеремет, в мире