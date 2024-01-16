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ВЭФ призвал создать военный флот для сопровождения судов в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
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05:14 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/flot-1921533784.html
ВЭФ призвал создать военный флот для сопровождения судов в Черном море
ВЭФ призвал создать военный флот для сопровождения судов в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
ВЭФ призвал создать военный флот для сопровождения судов в Черном море
Нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:14
2024-01-16T05:14
черное море
россия
украина
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения, говорится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ). "В настоящее время риск для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть смягчен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда, следующие транзитом через Черное море, чтобы способствовать обеспечению стабильности на мировых продовольственных рынках", - говорится в докладе. Аналитики отмечают, что такая инициатива могла бы стать проверкой возможности нескольких стран сотрудничать на море и в последствии применяться "в других спорных водах". Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html
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черное море, россия, украина, владимир путин, оон, вооруженные силы украины
Черное море, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины
ВЭФ призвал создать военный флот для сопровождения судов в Черном море

ВЭФ призвал создать нейтральный военный флот для защиты судов в Черном море

© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeКонтейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы
Контейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Контейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения, говорится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).
«
"В настоящее время риск для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть смягчен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда, следующие транзитом через Черное море, чтобы способствовать обеспечению стабильности на мировых продовольственных рынках", - говорится в докладе.
Аналитики отмечают, что такая инициатива могла бы стать проверкой возможности нескольких стран сотрудничать на море и в последствии применяться "в других спорных водах".
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
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Черное мореРоссияУкраинаВладимир ПутинООНВооруженные силы Украины
 
 
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