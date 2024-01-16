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На Украине мужчина пытался продать флаг СССР в интернете
На Украине мужчина пытался продать флаг СССР в интернете - РИА Новости, 16.01.2024
На Украине мужчина пытался продать флаг СССР в интернете
Суд во Львовской области приговорил мужчину к двум годам испытательного срока за попытку продать флаг СССР в интернете, сообщил во вторник украинский телеканал... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:54
2024-01-16T14:54
2024-01-16T14:54
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Суд во Львовской области приговорил мужчину к двум годам испытательного срока за попытку продать флаг СССР в интернете, сообщил во вторник украинский телеканал ТСН. "Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, потому что он в Сети продавал флаг Советского союза", - говорится в материале, опубликованном на сайте ТСН. В публикации отмечается, что, по данным суда, мужчина разместил объявление о продаже флага СССР еще в 2021 году, чем нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики". Свою вину подсудимый не признал, отмечают журналисты, тем не менее первоначальный приговор в два года лишения свободы был смягчен до двух лет испытательного срока. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, львовская область, ссср
В мире, Украина, Львовская область, СССР
На Украине мужчина пытался продать флаг СССР в интернете
Мужчина на Украине получил условный срок за попытку продать флаг СССР в Сети