https://ria.ru/20240116/feldsher-1921601972.html
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи - РИА Новости, 16.01.2024
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи
Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:51
2024-01-16T12:51
2024-01-16T12:55
происшествия
белово
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921602701_0:0:1571:883_1920x0_80_0_0_bbd181e47e301aa6e0e8f7320f7cba48.jpg
КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале. Сообщение о нападении на фельдшера на станции скорой медицинской помощи поступило в дежурную часть ОМВД "Беловский" около 03.00 (23.00 мск). По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники частной охранной организации. Полицейские пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника, которым оказался 26-летний житель Беловского округа. "Сотрудники полиции выяснили, что он был доставлен на станцию бригадой скорой помощи с улицы, где в состоянии опьянения уснул в снегу. Во время осмотра гражданин стал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью, а затем несколько раз ударил фельдшера по руке. В результате 63-летней женщине он причинил открытый перелом руки", – говорится в сообщении. Полицейские составили в отношении нападавшего протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В качестве наказания суд назначил ему 2 суток административного ареста и административный штраф в размере 1 тысячи рублей. "Кроме того, дознавателем ОМВД… "Беловский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230921/delo-1897882251.html
https://ria.ru/20230125/skoraya-1847257241.html
белово
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921602701_2:0:1179:883_1920x0_80_0_0_841d0aee73b6984e12efe4fd2d5cb93f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белово, кемеровская область
Происшествия, Белово, Кемеровская область
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи
Пьяный житель Белово сломал женщине-фельдшеру скорой помощи руку при осмотре
КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости.
Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале
.
Сообщение о нападении на фельдшера на станции скорой медицинской помощи поступило в дежурную часть ОМВД "Беловский" около 03.00 (23.00 мск). По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники частной охранной организации.
В Краснодаре завели дело после нападения на фельдшера скорой
Полицейские пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника, которым оказался 26-летний житель Беловского округа.
"Сотрудники полиции выяснили, что он был доставлен на станцию бригадой скорой помощи с улицы, где в состоянии опьянения уснул в снегу. Во время осмотра гражданин стал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью, а затем несколько раз ударил фельдшера по руке. В результате 63-летней женщине он причинил открытый перелом руки", – говорится в сообщении.
Полицейские составили в отношении нападавшего протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В качестве наказания суд назначил ему 2 суток административного ареста и административный штраф в размере 1 тысячи рублей.
"Кроме того, дознавателем ОМВД… "Беловский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.
Житель Владивостока вызвал скорую из-за травмы и напал на медиков