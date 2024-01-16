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Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи - РИА Новости, 16.01.2024
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12:51 16.01.2024 (обновлено: 12:55 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/feldsher-1921601972.html
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи - РИА Новости, 16.01.2024
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи
Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:51
2024-01-16T12:55
происшествия
белово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале. Сообщение о нападении на фельдшера на станции скорой медицинской помощи поступило в дежурную часть ОМВД "Беловский" около 03.00 (23.00 мск). По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники частной охранной организации. Полицейские пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника, которым оказался 26-летний житель Беловского округа. "Сотрудники полиции выяснили, что он был доставлен на станцию бригадой скорой помощи с улицы, где в состоянии опьянения уснул в снегу. Во время осмотра гражданин стал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью, а затем несколько раз ударил фельдшера по руке. В результате 63-летней женщине он причинил открытый перелом руки", – говорится в сообщении. Полицейские составили в отношении нападавшего протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В качестве наказания суд назначил ему 2 суток административного ареста и административный штраф в размере 1 тысячи рублей. "Кроме того, дознавателем ОМВД… "Беловский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230921/delo-1897882251.html
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происшествия, белово, кемеровская область
Происшествия, Белово, Кемеровская область
Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи

Пьяный житель Белово сломал женщине-фельдшеру скорой помощи руку при осмотре

© ГУ МВД России по Кемеровской областиЖитель города Белово Кемеровской области, сломавший руку фельдшеру скорой помощи. Кадр видео
Житель города Белово Кемеровской области, сломавший руку фельдшеру скорой помощи. Кадр видео
© ГУ МВД России по Кемеровской области
Житель города Белово Кемеровской области, сломавший руку фельдшеру скорой помощи. Кадр видео
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале.
Сообщение о нападении на фельдшера на станции скорой медицинской помощи поступило в дежурную часть ОМВД "Беловский" около 03.00 (23.00 мск). По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники частной охранной организации.
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Полицейские пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника, которым оказался 26-летний житель Беловского округа.
"Сотрудники полиции выяснили, что он был доставлен на станцию бригадой скорой помощи с улицы, где в состоянии опьянения уснул в снегу. Во время осмотра гражданин стал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью, а затем несколько раз ударил фельдшера по руке. В результате 63-летней женщине он причинил открытый перелом руки", – говорится в сообщении.
Полицейские составили в отношении нападавшего протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В качестве наказания суд назначил ему 2 суток административного ареста и административный штраф в размере 1 тысячи рублей.
"Кроме того, дознавателем ОМВД… "Беловский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.
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