https://ria.ru/20240116/feldsher-1921601972.html

Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи

Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи - РИА Новости, 16.01.2024

Житель Кузбасса сломал фельдшеру руку во время оказания помощи

Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:51

2024-01-16T12:51

2024-01-16T12:55

происшествия

белово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области сломал фельдшеру скорой помощи руку, когда женщина оказывала ему медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону в Telegram-канале. Сообщение о нападении на фельдшера на станции скорой медицинской помощи поступило в дежурную часть ОМВД "Беловский" около 03.00 (23.00 мск). По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции и сотрудники частной охранной организации. Полицейские пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника, которым оказался 26-летний житель Беловского округа. "Сотрудники полиции выяснили, что он был доставлен на станцию бригадой скорой помощи с улицы, где в состоянии опьянения уснул в снегу. Во время осмотра гражданин стал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью, а затем несколько раз ударил фельдшера по руке. В результате 63-летней женщине он причинил открытый перелом руки", – говорится в сообщении. Полицейские составили в отношении нападавшего протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В качестве наказания суд назначил ему 2 суток административного ареста и административный штраф в размере 1 тысячи рублей. "Кроме того, дознавателем ОМВД… "Беловский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230921/delo-1897882251.html

https://ria.ru/20230125/skoraya-1847257241.html

белово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белово, кемеровская область