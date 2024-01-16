https://ria.ru/20240116/familiya-1756739370.html

Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать

Как поменять фамилию или имя в паспорте 2024 сколько стоит, документы

Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать

Смена фамилии — юридическая замена фамилии на отличную от той, которая была дана при рождении. Как подать заявление, какие документы потребуются, нужно ли... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:57

2024-01-16T17:57

2024-01-16T17:57

общество

россия

паспорт

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Смена фамилии — юридическая замена фамилии на отличную от той, которая была дана при рождении. Как подать заявление, какие документы потребуются, нужно ли делать новый паспорт после замужества и можно ли поменять имя ребенку — объясняет РИА Новости.Как поменять имя или фамилиюЗаменить фамилию и имя можно самостоятельно с 18 лет, представив в ЗАГС необходимые документы."Право на смену фамилии установлено ст. 58 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", также это право регламентируется ст. 32 Семейного кодекса РФ и ст.19 Гражданского кодекса РФ", — отмечает Самвел Меграбян, ведущий юрист юридической службы "Единый центр защиты".ОснованияОснованием для смены фамилии в подавляющем большинстве является брак или развод. Причем как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот."В России смена фамилии — достаточно распространенное явление, это нормальная практика цивилизованных стран. Больше всего случаев выпадает на изменение фамилии у женщин при заключении брака, бывают и обратные ситуации, когда супруг желает принять фамилию своей избранницы, если она более благозвучна, узнаваема в обществе, принадлежит, например, известной династии", — рассказывает Виталий Тепикин, кандидат исторических наук, профессор.Гражданина также может просто не устраивать то, как звучат его имя, фамилия или отчество, что служит основанием для их замены. Часто причиной для обращения в ЗАГС являются ошибки при заполнении данных в паспорте, усыновление или его отмена.УсловияСменить имя и фамилию можно любому гражданину Российской Федерации, гражданину иностранного государства и лицу без гражданства. Главным условием выступает возраст заявителя: дети с 14 лет уже имеют на это право, но только с согласия родителей. Если человеку исполнилось 18, он может все сделать самостоятельно.Новые имя и фамилия должны соответствовать определенным требованиям."Запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации (абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона № 143-ФЗ)", — предупреждает Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы.Виталий Тепликин добавляет: "Также закон запрещает вносить в структуру имени титулы, должности, ранги и бранные слова".Куда обращатьсяОбратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации.Какие документы нужныВ пакет документов для смены имени или фамилии входят:Порядок оформленияЛицо, желающее изменить свои имя или фамилию, должно:ЦенаЗа внесение изменений в каждое свидетельство об акте гражданского состояния берется пошлина, кроме того, в ЗАГСе нужно будет заплатить за выдачу свидетельства о государственной регистрации."Необходимо уплатить государственную пошлину за регистрацию имени в размере 1600 рублей. Налоговое законодательство освобождает отдельные категории граждан от уплаты госпошлины (например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и т. д.)", — объясняет Ольга Широкова.СрокиСрок рассмотрения — один месяц с момента подачи заявления, в некоторых случаях он может быть увеличен до трех месяцев."Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом ЗАГС в месячный срок со дня подачи. При наличии уважительных причин срок может быть увеличен, но не больше чем на два месяца", — уточняет Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".Причины отказа в смене Ф. И. О.Закон не предусматривает четких критериев отказа. Но таковой может произойти, если:"При отказе в государственной регистрации перемены имени причина его должна быть сообщена в письменной форме лицу, желающему переменить имя. Отказ может быть обжалован гражданином, в том числе в судебном порядке", — говорит Дмитрий Бухарин.Какое Ф. И. О. можно выбратьПри выборе имени или фамилии должны быть соблюдены условия, указанные во втором абзаце п. 2 ст. 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", № 143-ФЗ.Больше никаких ограничений не существует.Какие документы нужно менять"Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, приобретенных под прежним именем (ст. 19 ГК РФ). В дальнейшем гражданин должен за свой счет внести изменения в документы, оформленные на прежние фамилию, имя и отчество", — рассказывает Ольга Широкова.Кристина Гордон, главный редактор контент-агентства "Gordon.redaction", уточняет, какие документы необходимо поменять после перемены имени:Номера СНИЛС и ИНН при этом не изменяются."Гражданин обязан принять необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений", — предупреждает Дмитрий Бухарин."Дополнительно важно изменить старые данные на новые в банковских документах, договорах со страховыми компаниями, мобильными операторами, ТСЖ и управляющими компаниями, медучреждениями, фитнес-клубами и т. д. Также внесите новые данные в личных кабинетах важных сайтов. Особенно это касается сайта "Госуслуги", — предупреждает Кристина Гордон.Эксперт добавляет: при перемене имени по собственному желанию не нужно менять свидетельство о рождении, диплом об образовании и документы о собственности на недвижимость. На руках будет свидетельство о перемене имени, которое и нужно предъявлять при необходимости."Если сотрудник меняет фамилию, работодатель должен внести актуальную информацию в трудовую книжку, договор и личную карточку сотрудника. Поэтому сменивший фамилию должен написать заявление о внесении изменений и принести на работу документы, подтверждающие замену", — уточняет Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".Смена фамилии после замужестваПри смене фамилии в результате брака требования к замене документов остаются те же. Если один из супругов проходит обучение, то ему нужно будет переоформить также студенческий билет и зачетную книжку."Все зависит от желания самих супругов, им может быть присвоена фамилия одного из них в качестве общей либо каждый может оставить свою — ту, что была до брака. В качестве общей фамилии может быть также записана фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа и наоборот. В совместном заявлении о заключении брака супруги указывают избранную ими фамилию", — говорит Дмитрий Бухарин."Если при заключении или расторжении брака вы не меняли фамилию, но решили поменять ее после, то действуют правила перемены имени по собственному желанию", — уточняет Кристина Гордон.Как сменить фамилию ребенкуСогласно ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации, для смены фамилии и имени ребенку, не достигшему 14 лет, необходимо согласие обоих родителей и одобрение органов опеки."Сначала родители обращаются в отдел органов опеки и попечительства с целью получения согласия. Там они пишут заявление с указанием причин смены имени или фамилии", — объясняет Диляра Ишмуратова, адвокат КА "СоветникПрав"."Однако при лишении родительских прав, недееспособности отца и матери, неизвестном их местонахождении, уклонении без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка согласие родителей не требуется", — уточняет Виталий Тепикин."Если ребенок достиг возраста десяти лет, то изменение его имени, фамилии может быть сделано только с согласия несовершеннолетнего. В органах опеки родителям выдается документ, с которым они идут в ЗАГС, оплачивая необходимую госпошлину. Согласие органов опеки не нужно, если ребенку уже исполнилось 14 лет", — добавляет Диляра Ишмуратова.Ольга Широкова уточняет: "Встречаются ситуации, когда родители проживают раздельно, и тот, с кем живет ребенок, хочет присвоить ему свою фамилию. Данный вопрос разрешается органом опеки и попечительства в зависимости от интересов ребенка".Изменения в 2024 годуСогласно пункту 3 статьи 32 СК РФ смена фамилии после развода в 2024 году не обязательна. Супруги имеют право сохранить ее, либо изменить на добрачную.В 2024 году вступил в силу закон о повышении размера госпошлины на выдачу загранпаспорта на 20%, с 1 января стоимость оформления документа составляет 6000 рублей вместо 5000 рублей. Помимо этого, увеличена стоимость оформления загранпаспорта для детей до 14 лет — с 2500 до 3000 рублей. Эти изменения позволят увеличить доходную часть федерального бюджета.

https://ria.ru/20240110/pasport-1784713460.html

https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html

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общество, россия, паспорт