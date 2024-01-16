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В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
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02:59 16.01.2024 (обновлено: 07:07 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/evropa-1921528975.html
В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией
В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией
У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять "угрозу" для восточного фланга НАТО, с таким утверждением в беседе... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:59
2024-01-16T07:07
в мире
россия
европа
германия
кайя каллас
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мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять "угрозу" для восточного фланга НАТО, с таким утверждением в беседе с британской The Times выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сославшаяся на оценки эстонской разведки."По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - заявила Каллас.По ее словам, в долгосрочной перспективе НАТО должна принять стратегию "сдерживания" России по аналогии с "холодной войной".Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщил, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию, назвав ее прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240116/evropa-1921521424.html
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в мире, россия, европа, германия, кайя каллас, нато, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Россия, Европа, Германия, Кайя Каллас, НАТО, Мария Захарова, Дмитрий Песков
В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией

Премьер Эстонии: у Европы есть три—пять лет на подготовку к конфликту с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять "угрозу" для восточного фланга НАТО, с таким утверждением в беседе с британской The Times выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сославшаяся на оценки эстонской разведки.
"По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - заявила Каллас.
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По ее словам, в долгосрочной перспективе НАТО должна принять стратегию "сдерживания" России по аналогии с "холодной войной".
Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщил, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года.
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию, назвав ее прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреРоссияЕвропаГерманияКайя КалласНАТОМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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