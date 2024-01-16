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"В феврале": в Европе объяснили необходимость войны с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
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00:56 16.01.2024 (обновлено: 09:55 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/evropa-1921521424.html
"В феврале": в Европе объяснили необходимость войны с Россией
"В феврале": в Европе объяснили необходимость войны с Россией - РИА Новости, 16.01.2024
"В феврале": в Европе объяснили необходимость войны с Россией
Германия нуждается в начале военных действий против России для того, чтобы навести страх среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва, такое... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:56
2024-01-16T09:55
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Германия нуждается в начале военных действий против России для того, чтобы навести страх среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщил, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года."Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!" — написал Филиппо.По его словам, военный план, якобы разработанный бундесвером, является "крайне точным" и направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва."Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения", — написал политик.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Bild, назвав ее прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240115/katastrofa-1921393664.html
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в мире, россия, германия, европа, флориан филиппо, мария захарова, дмитрий песков, bild, нато
В мире, Россия, Германия, Европа, Флориан Филиппо, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Bild, НАТО
"В феврале": в Европе объяснили необходимость войны с Россией

Французский политик Филиппо заявил о необходимости для Германии войны с Россией

© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseИстребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse
Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Германия нуждается в начале военных действий против России для того, чтобы навести страх среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщил, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.
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"Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!" — написал Филиппо.
По его словам, военный план, якобы разработанный бундесвером, является "крайне точным" и направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва.
«
"Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения", — написал политик.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Bild, назвав ее прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреРоссияГерманияЕвропаФлориан ФилиппоМария ЗахароваДмитрий ПесковBildНАТО
 
 
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