https://ria.ru/20240116/estoniya-1921624274.html

Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже "Бронзового солдата"

Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже "Бронзового солдата" - РИА Новости, 16.01.2024

Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже "Бронзового солдата"

Парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, известному также как... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:13

2024-01-16T14:13

2024-01-16T14:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат" и других памятников советским воинам, сообщает пресс-служба парламента."Парламент отклонил в первом чтении инициированный фракцией EKRE законопроект, согласно которому все так называемые "красные памятники", установленные при советской власти, включая "Бронзового солдата", должны быть немедленно демонтированы. Против этого предложения проголосовали 54 депутата из 101, за - 14", - говорится в сообщении.В пояснительной записке к законопроекту EKRE указывалось, что перенос "Бронзового солдата" из центра Таллина на Военное кладбище ничего не изменил и "враждебно настроенные к независимости Эстонии лица продолжают праздновать... оккупацию Эстонии".Памятник был воздвигнут 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина. Ежегодно 9 мая тысячи жителей и гостей эстонской столицы возлагали цветы и венки к основанию монумента. В ночь на 27 апреля 2007 года по приказу правительства памятник был перенесен на Воинское кладбище. Перезахоронены были и останки 12 советских солдат из братской могилы, располагавшейся близ монумента. Эти действия были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших и привели к волнениям, которые переросли в массовые беспорядки. В ходе волнений было задержано около 1,2 тыс. человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин РФ Дмитрий Ганин.

https://ria.ru/20230404/pamyatniki-1862622823.html

https://ria.ru/20230210/pushkin-1850862675.html

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эстония, в мире, россия, таллин, дмитрий ганин