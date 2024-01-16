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В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета - РИА Новости, 16.01.2024
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12:37 16.01.2024 (обновлено: 13:09 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/estoniya-1921595275.html
В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета
В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета - РИА Новости, 16.01.2024
В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова, его подозревают якобы в имевшем место... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:37
2024-01-16T13:09
эстония
россия
тартуский университет
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова, его подозревают якобы в имевшем место сотрудничестве с российской стороной, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR."Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме", - говорится в сообщении.В чем именно подозревают Морозова, не раскрывают ни в КАПО, ни в Государственной прокуратуре - ведомства оправдывают это интересами следствия. "Харьюский уездный суд заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", - сказала ERR государственный прокурор Эстонии Трийну Олев.По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.
https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html
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эстония, россия, тартуский университет, в мире
Эстония, Россия, Тартуский университет, В мире
В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета

В Эстонии задержали россиянина Морозова, профессора Тартуского университета

© Фото : из личного архиваПрофессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов
Профессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : из личного архива
Профессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова, его подозревают якобы в имевшем место сотрудничестве с российской стороной, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
«
"Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме", - говорится в сообщении.
В чем именно подозревают Морозова, не раскрывают ни в КАПО, ни в Государственной прокуратуре - ведомства оправдывают это интересами следствия. "Харьюский уездный суд заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", - сказала ERR государственный прокурор Эстонии Трийну Олев.
По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.
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ЭстонияРоссияТартуский университетВ мире
 
 
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