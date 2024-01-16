В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета
В Эстонии задержали россиянина Морозова, профессора Тартуского университета
© Фото : из личного архиваПрофессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов
© Фото : из личного архива
Профессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов
ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова, его подозревают якобы в имевшем место сотрудничестве с российской стороной, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
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"Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме", - говорится в сообщении.
В чем именно подозревают Морозова, не раскрывают ни в КАПО, ни в Государственной прокуратуре - ведомства оправдывают это интересами следствия. "Харьюский уездный суд заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", - сказала ERR государственный прокурор Эстонии Трийну Олев.
По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.