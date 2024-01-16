https://ria.ru/20240116/estoniya-1921595275.html

В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета

В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета - РИА Новости, 16.01.2024

В Эстонии задержали россиянина, профессора Тартуского университета

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова, его подозревают якобы в имевшем место... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:37

2024-01-16T12:37

2024-01-16T13:09

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова, его подозревают якобы в имевшем место сотрудничестве с российской стороной, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR."Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме", - говорится в сообщении.В чем именно подозревают Морозова, не раскрывают ни в КАПО, ни в Государственной прокуратуре - ведомства оправдывают это интересами следствия. "Харьюский уездный суд заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", - сказала ERR государственный прокурор Эстонии Трийну Олев.По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.

https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html

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эстония, россия, тартуский университет, в мире