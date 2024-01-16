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Венгрия предложила новый способ финансирования Украины - РИА Новости, 16.01.2024
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16:12 16.01.2024 (обновлено: 20:02 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/es-1921667598.html
Венгрия предложила новый способ финансирования Украины
Венгрия предложила новый способ финансирования Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Венгрия предложила новый способ финансирования Украины
Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:12
2024-01-16T20:02
в мире
венгрия
украина
евросоюз
виктор орбан
роберт фицо
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БУДАПЕШТ, 16 янв — РИА Новости. Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.&quot;Если мы хотим помочь Украине — в чем, по-моему, есть необходимость, — это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС&quot;, — сказал Орбан на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.По его словам, 50 миллиардов сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, тем более что "неизвестно, что будет через четыре года"."Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС. &lt;...&gt; Есть те, кто хочет взять общий кредит, — Венгрия этого не хочет", — отметил он.Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы, если для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей рассчитают, сколько она должна выплатить Украине, "с помощью венгерского парламента обеспечить эту сумму из венгерского бюджета".
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921671966.html
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, роберт фицо
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, Роберт Фицо
Венгрия предложила новый способ финансирования Украины

Орбан: Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв — РИА Новости. Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«

"Если мы хотим помочь Украине — в чем, по-моему, есть необходимость, — это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС", — сказал Орбан на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.

По его словам, 50 миллиардов сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, тем более что "неизвестно, что будет через четыре года".
"Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС. <...> Есть те, кто хочет взять общий кредит, — Венгрия этого не хочет", — отметил он.
Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы, если для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей рассчитают, сколько она должна выплатить Украине, "с помощью венгерского парламента обеспечить эту сумму из венгерского бюджета".
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В миреВенгрияУкраинаЕвросоюзВиктор ОрбанРоберт Фицо
 
 
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