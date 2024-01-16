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В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике - РИА Новости, 16.01.2024
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14:46 16.01.2024 (обновлено: 14:50 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/es-1921634093.html
В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике
В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике - РИА Новости, 16.01.2024
В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике
В Евросоюзе считают, что ситуация в Красном море потенциально угрожает европейской экономике, но пока ее последствия для ЕС "ограничены", заявил вице-президент... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:46
2024-01-16T14:50
красное море
евросоюз
еврокомиссия
в мире
йемен
сша
валдис домбровскис
ансар алла
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что ситуация в Красном море потенциально угрожает европейской экономике, но пока ее последствия для ЕС "ограничены", заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Мы видим риски в этой ситуации для европейской экономики. К примеру, мы уже видим нарушение судоходных маршрутов в связи с ситуацией в Красном море. Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию. В настоящее время мы считаем эти последствия сдержанными, но риски для европейской экономики мы продолжаем наблюдать", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета по вопросам экономики и финансов ЕС.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html
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красное море, евросоюз, еврокомиссия, в мире, йемен, сша, валдис домбровскис, ансар алла
Красное море, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Йемен, США, Валдис Домбровскис, Ансар Алла
В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике

В ЕС назвали ситуацию близ Йемена потенциально угрожающей европейской экономике

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что ситуация в Красном море потенциально угрожает европейской экономике, но пока ее последствия для ЕС "ограничены", заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«
"Мы видим риски в этой ситуации для европейской экономики. К примеру, мы уже видим нарушение судоходных маршрутов в связи с ситуацией в Красном море. Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию. В настоящее время мы считаем эти последствия сдержанными, но риски для европейской экономики мы продолжаем наблюдать", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета по вопросам экономики и финансов ЕС.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
СМИ: атака на Йемен снизила наступательный потенциал хуситов почти на треть
14 января, 00:21
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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13 января, 01:53
 
Красное мореЕвросоюзЕврокомиссияВ миреЙеменСШАВалдис ДомбровскисАнсар Алла
 
 
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