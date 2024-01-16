https://ria.ru/20240116/es-1921634093.html

В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике

В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике - РИА Новости, 16.01.2024

В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике

В Евросоюзе считают, что ситуация в Красном море потенциально угрожает европейской экономике, но пока ее последствия для ЕС "ограничены", заявил вице-президент... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:46

2024-01-16T14:46

2024-01-16T14:50

красное море

евросоюз

еврокомиссия

в мире

йемен

сша

валдис домбровскис

ансар алла

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что ситуация в Красном море потенциально угрожает европейской экономике, но пока ее последствия для ЕС "ограничены", заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Мы видим риски в этой ситуации для европейской экономики. К примеру, мы уже видим нарушение судоходных маршрутов в связи с ситуацией в Красном море. Мы продолжаем очень внимательно отслеживать ситуацию. В настоящее время мы считаем эти последствия сдержанными, но риски для европейской экономики мы продолжаем наблюдать", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета по вопросам экономики и финансов ЕС.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html

красное море

йемен

сша

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красное море, евросоюз, еврокомиссия, в мире, йемен, сша, валдис домбровскис, ансар алла