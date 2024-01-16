Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 16.01.2024 (обновлено: 10:13 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/erbil-1921530521.html
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек
Совет безопасности иракского региона Курдистан сообщил, что при атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по городу... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T03:46
2024-01-16T10:13
эрбиль
курдистан (иран)
ирак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921556305_0:2:1725:972_1920x0_80_0_0_5e4ee4e89874508264c9cb1e263cf24a.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Совет безопасности иракского региона Курдистан сообщил, что при атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по городу Эрбиль погибли по меньшей мере четыре человека, еще шесть пострадали, сообщает телеканал Rudaw. Телеканал ABC со ссылкой на источники ранее сообщил, что жертвами атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе Эрбиле на севере Ирака стали по меньшей мере четыре человека. При этом, по его данным, пострадавших среди американских военных и военнослужащих сил международной коалиции не было. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. "Как сообщил совет безопасности региона Курдистан, по меньшей мере четыре мирных жителя погибли и шестеро пострадали в результате атаки КСИР по Эрбилю", - сообщает телеканал. Как отмечается, совет безопасности назвал удары "вопиющим нарушением" суверенитета Ирака и региона. Он также указал на "необоснованные оправдания" КСИР для нападения на Эрбиль.
https://ria.ru/20240116/ssha-1921527908.html
эрбиль
курдистан (иран)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921556305_194:0:1490:972_1920x0_80_0_0_b0caf9f42b93c3a8896c49e3008a6558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эрбиль, курдистан (иран), ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Эрбиль, Курдистан (Иран), Ирак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек

Rudaw: власти сообщили о шести пострадавших при атаке КСИР на Эрбиль в Ираке

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак. 15 января 2024
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак. 15 января 2024 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак. 15 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Совет безопасности иракского региона Курдистан сообщил, что при атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по городу Эрбиль погибли по меньшей мере четыре человека, еще шесть пострадали, сообщает телеканал Rudaw.
Телеканал ABC со ссылкой на источники ранее сообщил, что жертвами атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе Эрбиле на севере Ирака стали по меньшей мере четыре человека. При этом, по его данным, пострадавших среди американских военных и военнослужащих сил международной коалиции не было. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
"Как сообщил совет безопасности региона Курдистан, по меньшей мере четыре мирных жителя погибли и шестеро пострадали в результате атаки КСИР по Эрбилю", - сообщает телеканал.
Как отмечается, совет безопасности назвал удары "вопиющим нарушением" суверенитета Ирака и региона. Он также указал на "необоснованные оправдания" КСИР для нападения на Эрбиль.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
02:25
 
ЭрбильКурдистан (Иран)ИракОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала