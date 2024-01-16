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СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек
Совет безопасности иракского региона Курдистан сообщил, что при атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по городу... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T03:46
2024-01-16T03:46
2024-01-16T10:13
эрбиль
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ирак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Совет безопасности иракского региона Курдистан сообщил, что при атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по городу Эрбиль погибли по меньшей мере четыре человека, еще шесть пострадали, сообщает телеканал Rudaw. Телеканал ABC со ссылкой на источники ранее сообщил, что жертвами атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе Эрбиле на севере Ирака стали по меньшей мере четыре человека. При этом, по его данным, пострадавших среди американских военных и военнослужащих сил международной коалиции не было. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. "Как сообщил совет безопасности региона Курдистан, по меньшей мере четыре мирных жителя погибли и шестеро пострадали в результате атаки КСИР по Эрбилю", - сообщает телеканал. Как отмечается, совет безопасности назвал удары "вопиющим нарушением" суверенитета Ирака и региона. Он также указал на "необоснованные оправдания" КСИР для нападения на Эрбиль.
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эрбиль, курдистан (иран), ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Эрбиль, Курдистан (Иран), Ирак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: при атаке КСИР по иракскому Эрбилю пострадали шесть человек
Rudaw: власти сообщили о шести пострадавших при атаке КСИР на Эрбиль в Ираке