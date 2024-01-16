https://ria.ru/20240116/ekonomika-1921623710.html
России удалось вывести экономику на устойчивый рост, заявил Мишустин
России удалось вывести экономику на устойчивый рост, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.01.2024
России удалось вывести экономику на устойчивый рост, заявил Мишустин
России удалось нивелировать внешние риски и вывести свою экономику на траекторию устойчивого роста, в каждой отрасли есть положительные изменения, заявил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:10
2024-01-16T14:10
2024-01-16T14:10
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. России удалось нивелировать внешние риски и вывести свою экономику на траекторию устойчивого роста, в каждой отрасли есть положительные изменения, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста", - сказал Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия". Он отметил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев прошлого года ВВП страны вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность - на 7,5%. Все это, по его словам, результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и госпрограмм. Премьер добавил, что на выставке "Россия" много иностранных гостей, активно интересующихся успехами страны. "Мы рады всем, кто настроен конструктивно, открыт к сотрудничеству", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
России удалось вывести экономику на устойчивый рост, заявил Мишустин
Мишустин: в каждой из отраслей экономики есть положительные изменения
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. России удалось нивелировать внешние риски и вывести свою экономику на траекторию устойчивого роста, в каждой отрасли есть положительные изменения, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста", - сказал Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия". Он отметил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития
, за 11 месяцев прошлого года ВВП страны вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность - на 7,5%.
Все это, по его словам, результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и госпрограмм.
Премьер добавил, что на выставке "Россия" много иностранных гостей, активно интересующихся успехами страны. "Мы рады всем, кто настроен конструктивно, открыт к сотрудничеству", - добавил Мишустин.
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