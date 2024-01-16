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СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали - РИА Новости, 16.01.2024
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01:25 16.01.2024 (обновлено: 02:05 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ebil-1921523617.html
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали
Объекты и граждане США не пострадали в результате атак баллистическими ракетами, которые были совершены в понедельник по иракскому городу Эрбилю, передает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:25
2024-01-16T02:05
сша
в мире
эрбиль
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Объекты и граждане США не пострадали в результате атак баллистическими ракетами, которые были совершены в понедельник по иракскому городу Эрбилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.Сам официальный Вашингтон пока никак не комментировал произошедшее. На момент публикации материала Белый дом, Пентагон и госдепартамент не предоставили по запросу агентства какого-либо заявления по данным атакам.Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта.Впоследствии ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
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сша, в мире, эрбиль, вашингтон (штат), министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции
США, В мире, Эрбиль, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали

Reuters: при ударах по иракскому Эрбилю пострадавших граждан и объектов США нет

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля Эрбиль Иракский Курдистан
Аэропорт Эрбиля Эрбиль Иракский Курдистан - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт Эрбиля Эрбиль Иракский Курдистан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Объекты и граждане США не пострадали в результате атак баллистическими ракетами, которые были совершены в понедельник по иракскому городу Эрбилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
Сам официальный Вашингтон пока никак не комментировал произошедшее. На момент публикации материала Белый дом, Пентагон и госдепартамент не предоставили по запросу агентства какого-либо заявления по данным атакам.
Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта.
Впоследствии ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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СШАВ миреЭрбильВашингтон (штат)Министерство обороны СШАКорпус стражей исламской революции
 
 
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