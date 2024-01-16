https://ria.ru/20240116/ebil-1921523617.html
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали
Объекты и граждане США не пострадали в результате атак баллистическими ракетами, которые были совершены в понедельник по иракскому городу Эрбилю, передает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:25
2024-01-16T01:25
2024-01-16T02:05
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Объекты и граждане США не пострадали в результате атак баллистическими ракетами, которые были совершены в понедельник по иракскому городу Эрбилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.Сам официальный Вашингтон пока никак не комментировал произошедшее. На момент публикации материала Белый дом, Пентагон и госдепартамент не предоставили по запросу агентства какого-либо заявления по данным атакам.Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта.Впоследствии ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
https://ria.ru/20240116/ksir-1921521264.html
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сша, в мире, эрбиль, вашингтон (штат), министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции
США, В мире, Эрбиль, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции
СМИ: при ударах по иракскому Эрбилю граждане и объекты США не пострадали
Reuters: при ударах по иракскому Эрбилю пострадавших граждан и объектов США нет