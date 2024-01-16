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Пашинян призвал совершенствовать таможенное регулирование в ЕАЭС

Пашинян призвал совершенствовать таможенное регулирование в ЕАЭС - РИА Новости, 16.01.2024

Пашинян призвал совершенствовать таможенное регулирование в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к главам государств-членов ЕАЭС по случаю перехода председательства к Еревану в 2024 году заявил о... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:16

2024-01-16T14:16

2024-01-16T14:16

армения

никол пашинян

ереван

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

экономика

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ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к главам государств-членов ЕАЭС по случаю перехода председательства к Еревану в 2024 году заявил о необходимости совершенствования таможенного регулирования в интеграционном объединении. "Принципиально важным считаю укрепление уровня доверия. Для достижения желаемых результатов необходимо совершенствование таможенного регулирования с учетом правоприменительной практики, минимизации применения мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых государствами-членами по таможенной территории ЕАЭС, внедрение и развитие единой системы таможенного транзита", - говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте Евразийской экономической комиссии. По его словам, безусловным приоритетом является полное устранение барьеров во взаимной торговле. "Нам необходимо также уделять внимание тем проблемным ситуациям, которые не квалифицируются как препятствие, но оказывают негативное влияние на внутренний рынок. Вместе с тем отдельные положения Договора о Евразийском экономическом союзе позволяют государствам-членам вводить односторонние ограничительные меры, приводящие к коррозии внутреннего рынка ЕАЭС и формированию труднопрогнозируемых условий для представителей бизнеса. Полагаю, что статья 29 Договора о Евразийском экономическом союзе не является догматичной и нуждается в адаптации к современным реалиям и условиям экономической деятельности", - заявил Пашинян. Он добавил, что отсутствие общей границы с другими странами ЕАЭС создает определенные трудности и экономические издержки для Армении. По его мнению, с одной стороны, это вызов для республики, с другой – возможность для союза. "Если нам удастся с помощью современных технологий обеспечить транспортную, транзитную и административную бесшовность, мы получим возможность для углубления отношений с заинтересованными третьими странами, что является базовой необходимостью для будущего развития и укрепления ЕАЭС. Когда мы говорим об императиве дальнейшего экономического взаимодействия для обеспечения благосостояния общества, необходимо учесть важную роль, отведенную цифровизации, которая становится ключевым двигателем экономического развития Евразийского экономического союза", - заявил армянский премьер. По его мнению, все актуальнее становится вопрос переформатирования интегрированной информационной системы ЕАЭС. "В стратегических документах уже намечены необходимые шаги для перехода на платформенные решения. В данном контексте важно четко определить роль наднационального регулирующего органа. Не вижу препятствий в том, чтобы "точкой сбора" для масштабного проекта стала Евразийская экономическая комиссия", - заявил Пашинян. Он добавил, что Армения также придает важное значение вопросу увеличения доли национальных валют в торговле.

https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html

https://ria.ru/20240101/eaes-1919299219.html

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армения, никол пашинян, ереван, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, экономика