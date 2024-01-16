https://ria.ru/20240116/dtp-1921653021.html
В Татарстане произошло массовое ДТП
В Татарстане произошло массовое ДТП - РИА Новости, 16.01.2024
В Татарстане произошло массовое ДТП
ДТП с участием десяти автомобилей произошло на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, информация о пострадавших уточняется, сообщает МВД по республике в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:27
2024-01-16T15:27
2024-01-16T15:27
происшествия
мамадышский район
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. ДТП с участием десяти автомобилей произошло на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, информация о пострадавших уточняется, сообщает МВД по республике в Telegram-канале. "Сегодня на 953-м километре автодороги М-7 "Волга" (Мамадышский район) произошло ДТП, участниками которого, предварительно, стали 10 автомобилей. Движение на данном участке было ограничено", - говорится в сообщении. В настоящее время движение частично восстановлено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о количестве транспортных средств и пострадавших утоняется. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту массового ДТП. Надзорное ведомство отмечает, что выяснит причины и обстоятельства ДТП, а также даст оценку работе дорожных служб по обеспечению безопасности движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Во вторник днем в республике объявлено штормовое предупреждение. Вечером 16 января, ночью и днем 17 января в Татарстане ожидаются сильный ветер 17-22 метра в секунду, местами порывами 25-27 метров в секунду, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег.
https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html
https://ria.ru/20240116/mchs-1921549512.html
мамадышский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, мамадышский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Мамадышский район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане произошло массовое ДТП
В Татарстане произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей