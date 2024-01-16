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В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка - РИА Новости, 16.01.2024
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14:12 16.01.2024 (обновлено: 15:07 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/dtp-1921624137.html
В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка
В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка - РИА Новости, 16.01.2024
В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка
Автомобиль медицинской службы, автобус и легковой автомобиль столкнулись в Тверской области, пострадали два человека, один из которых госпитализирован, сообщили РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:12
2024-01-16T15:07
происшествия
конаковский район
тверь
тверская область
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РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Автомобиль медицинской службы, автобус и легковой автомобиль столкнулись в Тверской области, пострадали два человека, один из которых госпитализирован, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Конаковского района. Видео, как столкнулись машина с надписью "медицинская служба", автобус и легковой автомобиль, появилось в соцсетях. Чистивший рядом с дорогой снег мужчина увернулся от машины, которую отбросило в его сторону при ударе. "Это было в 9.18. Поселок Новозавидовский", - сообщили в ЕДДС, уточнив, что участниками ДТП стали принадлежащий медслужбе автомобиль LADA Largus, рейсовый автобус и еще одна легковушка - Toyota Corolla. "Пострадал водитель LADA Largus… Его отправили в Тверь в четвертую больницу. А пассажирка Toyota Corolla, у нее ушиб колена, она от госпитализации отказалась. В автобусе на тот момент было восемь человек, никто не пострадал", - отметили в службе.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тверской области, по предварительным данным, автомобиль LADA Largus выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. По данным управления, пострадал один человек – водитель автомобиля медслужбы. Сотрудники УГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html
конаковский район
тверь
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происшествия, конаковский район, тверь, тверская область
Происшествия, Конаковский район, Тверь, Тверская область
В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка

Два человека пострадали в ДТП с машиной медслужбы и автобусом в Тверской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Автомобиль медицинской службы, автобус и легковой автомобиль столкнулись в Тверской области, пострадали два человека, один из которых госпитализирован, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Конаковского района.
Видео, как столкнулись машина с надписью "медицинская служба", автобус и легковой автомобиль, появилось в соцсетях. Чистивший рядом с дорогой снег мужчина увернулся от машины, которую отбросило в его сторону при ударе.
«
"Это было в 9.18. Поселок Новозавидовский", - сообщили в ЕДДС, уточнив, что участниками ДТП стали принадлежащий медслужбе автомобиль LADA Largus, рейсовый автобус и еще одна легковушка - Toyota Corolla.
"Пострадал водитель LADA Largus… Его отправили в Тверь в четвертую больницу. А пассажирка Toyota Corolla, у нее ушиб колена, она от госпитализации отказалась. В автобусе на тот момент было восемь человек, никто не пострадал", - отметили в службе.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тверской области, по предварительным данным, автомобиль LADA Largus выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. По данным управления, пострадал один человек – водитель автомобиля медслужбы. Сотрудники УГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
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