https://ria.ru/20240116/dtp-1921624137.html

В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка

В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка - РИА Новости, 16.01.2024

В Тверской области столкнулись автобус, машина медслужбы и легковушка

Автомобиль медицинской службы, автобус и легковой автомобиль столкнулись в Тверской области, пострадали два человека, один из которых госпитализирован, сообщили РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:12

2024-01-16T14:12

2024-01-16T15:07

происшествия

конаковский район

тверь

тверская область

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РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Автомобиль медицинской службы, автобус и легковой автомобиль столкнулись в Тверской области, пострадали два человека, один из которых госпитализирован, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Конаковского района. Видео, как столкнулись машина с надписью "медицинская служба", автобус и легковой автомобиль, появилось в соцсетях. Чистивший рядом с дорогой снег мужчина увернулся от машины, которую отбросило в его сторону при ударе. "Это было в 9.18. Поселок Новозавидовский", - сообщили в ЕДДС, уточнив, что участниками ДТП стали принадлежащий медслужбе автомобиль LADA Largus, рейсовый автобус и еще одна легковушка - Toyota Corolla. "Пострадал водитель LADA Largus… Его отправили в Тверь в четвертую больницу. А пассажирка Toyota Corolla, у нее ушиб колена, она от госпитализации отказалась. В автобусе на тот момент было восемь человек, никто не пострадал", - отметили в службе.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тверской области, по предварительным данным, автомобиль LADA Largus выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. По данным управления, пострадал один человек – водитель автомобиля медслужбы. Сотрудники УГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html

конаковский район

тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, конаковский район, тверь, тверская область