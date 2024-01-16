https://ria.ru/20240116/dtp-1921568792.html
В ДТП в Пермском крае погибли три человека
В ДТП в Пермском крае погибли три человека - РИА Новости, 16.01.2024
В ДТП в Пермском крае погибли три человека
Три человека погибли при столкновении автобуса, перевозившего рабочих, и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщило региональное ГУМВД РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:09
2024-01-16T11:09
2024-01-16T11:09
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 16 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автобуса, перевозившего рабочих, и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщило региональное ГУМВД РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, утром на трассе Пермь – Березники автомобиль Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с автобусом HIGER, перевозившим рабочих. В результате аварии пенсионер, находившийся за рулём легковушки, а также двое людей в салоне машины от полученных травм скончались. Рабочие в автобусе не пострадали. "Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. По предварительной информации, водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В ДТП в Пермском крае погибли три человека
Под Пермью при столкновении легковушки и автобуса с рабочими погибли 3 человека