https://ria.ru/20240116/dtp-1921568792.html

В ДТП в Пермском крае погибли три человека

В ДТП в Пермском крае погибли три человека - РИА Новости, 16.01.2024

В ДТП в Пермском крае погибли три человека

Три человека погибли при столкновении автобуса, перевозившего рабочих, и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщило региональное ГУМВД РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:09

2024-01-16T11:09

2024-01-16T11:09

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 16 янв - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автобуса, перевозившего рабочих, и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщило региональное ГУМВД РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, утром на трассе Пермь – Березники автомобиль Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с автобусом HIGER, перевозившим рабочих. В результате аварии пенсионер, находившийся за рулём легковушки, а также двое людей в салоне машины от полученных травм скончались. Рабочие в автобусе не пострадали. "Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. По предварительной информации, водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html

пермский край

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край