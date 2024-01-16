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В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2024
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10:15 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/dtp-1921557538.html
В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2024
В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Башкирии, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:15
2024-01-16T10:15
происшествия
стерлитамакский район
республика башкортостан
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УФА, 16 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Башкирии, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. По данным ведомства, в Стерлитамакском районе на 113 километре автодороги Уфа - Оренбург столкнулись Mazda, грузовая "Газель" и Skoda Octavia. "В результате ДТП семь человек осматриваются врачами, из них двое госпитализированы. Среди пострадавших есть 17-летняя несовершеннолетняя", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются. В Башкирии вторые сутки идет метель и сильный ветер. Дорожные службы ограничили в нескольких участках дорог движение транспорта.
https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html
стерлитамакский район
республика башкортостан
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происшествия, стерлитамакский район, республика башкортостан
Происшествия, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан
В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

При столкновении трех автомобилей в Башкирии пострадали семь человек

© Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramДТП на 113 км автодороги Уфа-Оренбург
ДТП на 113 км автодороги Уфа-Оренбург
© Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
ДТП на 113 км автодороги Уфа-Оренбург
Читать ria.ru в
УФА, 16 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Башкирии, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, в Стерлитамакском районе на 113 километре автодороги Уфа - Оренбург столкнулись Mazda, грузовая "Газель" и Skoda Octavia.
"В результате ДТП семь человек осматриваются врачами, из них двое госпитализированы. Среди пострадавших есть 17-летняя несовершеннолетняя", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
В Башкирии вторые сутки идет метель и сильный ветер. Дорожные службы ограничили в нескольких участках дорог движение транспорта.
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ПроисшествияСтерлитамакский районРеспублика Башкортостан
 
 
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