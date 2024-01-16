https://ria.ru/20240116/dtp-1921557538.html

В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2024

В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Башкирии, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:15

2024-01-16T10:15

2024-01-16T10:15

происшествия

стерлитамакский район

республика башкортостан

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УФА, 16 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Башкирии, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. По данным ведомства, в Стерлитамакском районе на 113 километре автодороги Уфа - Оренбург столкнулись Mazda, грузовая "Газель" и Skoda Octavia. "В результате ДТП семь человек осматриваются врачами, из них двое госпитализированы. Среди пострадавших есть 17-летняя несовершеннолетняя", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются. В Башкирии вторые сутки идет метель и сильный ветер. Дорожные службы ограничили в нескольких участках дорог движение транспорта.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html

стерлитамакский район

республика башкортостан

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происшествия, стерлитамакский район, республика башкортостан