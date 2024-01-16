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Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО - РИА Новости, 16.01.2024
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06:28 16.01.2024
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Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО
Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО
Лесники за две недели нового года доставили дрова 30-ти семьям участников спецоперации, всего помощь получили более 1360 семей, сообщает министерство природных... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:28
2024-01-16T06:28
надежные люди
общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Лесники за две недели нового года доставили дрова 30-ти семьям участников спецоперации, всего помощь получили более 1360 семей, сообщает министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. "За первые две недели нового года лесники края доставили дрова для тридцати семей участников спецоперации... Помощь с доставкой дров родственникам участников СВО оказывают сотрудники лесничеств во всех районах края. На сегодня помощь получили 1364 семьи, им предоставлено более 15,8 тысячи кубометров древесины для отопления домов и хозпостроек", - говорится в сообщении. Также помогать бойцам СВО продолжают педагоги и студенты Дивногорского техникума лесных технологий. Теплую зимнюю одежду, обувь, балаклавы они передают в пункт приема гуманитарной помощи. В регионе выстроена комплексная система мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Она включает не только единовременные выплаты, но и поддержку дошколят и школьников, студентов краевых колледжей и техникумов, детей в спорте, содействие в трудоустройстве.
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общество, красноярский край
Надежные люди, Общество, Красноярский край
Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО

Красноярские лесники за две недели доставили дрова 30-ти семьям участников СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДрова в квартира многоквартирного жилого дома
Дрова в квартира многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дрова в квартира многоквартирного жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Лесники за две недели нового года доставили дрова 30-ти семьям участников спецоперации, всего помощь получили более 1360 семей, сообщает министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
«
"За первые две недели нового года лесники края доставили дрова для тридцати семей участников спецоперации... Помощь с доставкой дров родственникам участников СВО оказывают сотрудники лесничеств во всех районах края. На сегодня помощь получили 1364 семьи, им предоставлено более 15,8 тысячи кубометров древесины для отопления домов и хозпостроек", - говорится в сообщении.
Также помогать бойцам СВО продолжают педагоги и студенты Дивногорского техникума лесных технологий. Теплую зимнюю одежду, обувь, балаклавы они передают в пункт приема гуманитарной помощи.
В регионе выстроена комплексная система мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Она включает не только единовременные выплаты, но и поддержку дошколят и школьников, студентов краевых колледжей и техникумов, детей в спорте, содействие в трудоустройстве.
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Надежные людиОбществоКрасноярский край
 
 
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