https://ria.ru/20240116/drova-1921536903.html

Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО

Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО - РИА Новости, 16.01.2024

Красноярские лесники обеспечивают дровами семьи участников СВО

Лесники за две недели нового года доставили дрова 30-ти семьям участников спецоперации, всего помощь получили более 1360 семей, сообщает министерство природных... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:28

2024-01-16T06:28

2024-01-16T06:28

надежные люди

общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Лесники за две недели нового года доставили дрова 30-ти семьям участников спецоперации, всего помощь получили более 1360 семей, сообщает министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. "За первые две недели нового года лесники края доставили дрова для тридцати семей участников спецоперации... Помощь с доставкой дров родственникам участников СВО оказывают сотрудники лесничеств во всех районах края. На сегодня помощь получили 1364 семьи, им предоставлено более 15,8 тысячи кубометров древесины для отопления домов и хозпостроек", - говорится в сообщении. Также помогать бойцам СВО продолжают педагоги и студенты Дивногорского техникума лесных технологий. Теплую зимнюю одежду, обувь, балаклавы они передают в пункт приема гуманитарной помощи. В регионе выстроена комплексная система мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Она включает не только единовременные выплаты, но и поддержку дошколят и школьников, студентов краевых колледжей и техникумов, детей в спорте, содействие в трудоустройстве.

https://ria.ru/20231219/gruz-1916761215.html

красноярский край

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общество, красноярский край