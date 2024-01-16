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В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России - РИА Новости, 16.01.2024
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15:19 16.01.2024 (обновлено: 15:21 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/dropper-1921644079.html
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России - РИА Новости, 16.01.2024
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России
"Дропперов" - тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:19
2024-01-16T15:21
выставка-форум "россия"
россия
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Дропперов" - тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают чаще всего из числа студентов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия". "К сожалению, дропперов чаще "нанимают"... из числа студентов... потому что легкий заработок, быстрые деньги, и чаще студенты даже не понимают, что происходит, то есть верят в то, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу", - сказал он. Мамута также напомнил, что летом этого года вступает в силу закон, по которому, если банк переведет деньги на дропперский счет, который есть в информационной базе ЦБ, то будет обязан их вернуть.
https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784018422.html
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россия, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Россия, Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России

ЦБ: дропперов в России чаще всего нанимают из числа студентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Дропперов" - тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают чаще всего из числа студентов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия".
«
"К сожалению, дропперов чаще "нанимают"... из числа студентов... потому что легкий заработок, быстрые деньги, и чаще студенты даже не понимают, что происходит, то есть верят в то, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу", - сказал он.
Мамута также напомнил, что летом этого года вступает в силу закон, по которому, если банк переведет деньги на дропперский счет, который есть в информационной базе ЦБ, то будет обязан их вернуть.
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