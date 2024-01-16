https://ria.ru/20240116/dropper-1921644079.html

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России - РИА Новости, 16.01.2024

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится дропперами в России

"Дропперов" - тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:19

2024-01-16T15:19

2024-01-16T15:21

выставка-форум "россия"

россия

михаил мамута

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Дропперов" - тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают чаще всего из числа студентов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия". "К сожалению, дропперов чаще "нанимают"... из числа студентов... потому что легкий заработок, быстрые деньги, и чаще студенты даже не понимают, что происходит, то есть верят в то, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу", - сказал он. Мамута также напомнил, что летом этого года вступает в силу закон, по которому, если банк переведет деньги на дропперский счет, который есть в информационной базе ЦБ, то будет обязан их вернуть.

https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784018422.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф)