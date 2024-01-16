https://ria.ru/20240116/drezden-1921727528.html

В Дрездене объяснили исчезновение мемориальной надписи о бомбардировке

В Дрездене объяснили исчезновение мемориальной надписи о бомбардировке - РИА Новости, 16.01.2024

В Дрездене объяснили исчезновение мемориальной надписи о бомбардировке

Вызвавшее общественную дискуссию удаление надписи на мемориальном комплексе в Дрездене в память о жертвах бомбардировок города американцами и англичанами в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:36

2024-01-16T20:36

2024-01-16T21:14

в мире

дрезден

германия

европа

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921726686_0:352:2576:1801_1920x0_80_0_0_d5ff7747e66d508df0f718071cfcebdc.jpg

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Вызвавшее общественную дискуссию удаление надписи на мемориальном комплексе в Дрездене в память о жертвах бомбардировок города американцами и англичанами в феврале 1945 года является частью перепланировки объекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе городских властей."В ходе плановых строительных работ на площади Альтмаркт ранее была удалена надпись с конструкции, которая является также частью подземной парковки. Об этом не было сообщено заранее, что вполне обоснованно вызвало множество вопросов со стороны общественности", - сообщили власти города.Договоренности об удалении надписи были достигнуты в 2019 году. В ходе дискуссии власти города и соответствующие комиссии ещё тогда пришли к выводу, что выгравированная на части подземного паркинга надпись должна быть перенесена в более подходящее место, поскольку элемент конструкции одновременно является спинкой каменной скамьи. По этой причине прохожие садились спиной к надписи, а сама она часто становилась объектом вандализма."В 2020 году в дополнение к тексту на скамье и подземному спуску была установлена стела, содержащая информацию об объекте. Эта стела была повреждена во время строительных работ на площади в 2023 году и теперь будет заменена. В зависимости от погоды, она будет вновь установлена на Альтмаркт не позднее следующей недели", - уточнили городские власти.На новой стеле, среди прочей информации, будет размещён следующий текст: "С конца февраля по начало марта 1945 года были сожжены тела 6 865 человек. Их прах был захоронен в братской могиле на кладбище Heidefriedhof. Они стали жертвами авианалетов против Дрездена с 13 по 15 февраля 1945 года, в результате которых погибли 25 000 человек... 13 февраля – день поминовения жертв бомбардировок в результате Второй мировой войны, развязанной Германией, а также миллионов жертв национал-социалистической тирании. Дрезден осознает свою историческую ответственность за эти преступления против человечества. Эта памятная дата служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всем мире".Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Дрездене пропала надпись в память о жертвах бомбардировок города в феврале 1945 года. На памятнике была надпись: "Это место воспоминаний, памяти и поминовения. Здесь лежат сожженные тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру".Бомбардировка Дрездена военно-воздушными силами Великобритании и США произошла во время Второй мировой войны 13-15 февраля 1945 года. В результате бомбардировок около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий, включая инфраструктуру и жилые дома, были уничтожены. По данным армии США, на несколько недель было остановлено движение транспорта через Дрезден. Оценки количества погибших разнятся: в официальных немецких отчетах времен войны значатся цифры от 100 до 275 тысяч человек. Позднее, ближе к концу "нулевых" немецкие историки оценили количество погибших в 25 тысяч человек. Военная необходимость бомбардировки города тогда до сих пор является предметом споров историков.

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240106/evro-1919846548.html

https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

дрезден

германия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дрезден, германия, европа, сша