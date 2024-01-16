https://ria.ru/20240116/drezden-1921669693.html

Захарова прокомментировала уничтожение мемориальной надписи в Дрездене

Захарова прокомментировала уничтожение мемориальной надписи в Дрездене - РИА Новости, 16.01.2024

Захарова прокомментировала уничтожение мемориальной надписи в Дрездене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным актом исторического вандализма уничтожение в Дрездене надписи в память о погибших жителях... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:21

2024-01-16T16:21

2024-01-16T16:21

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным актом исторического вандализма уничтожение в Дрездене надписи в память о погибших жителях города из-за бомбардировок американских и британских ВВС в феврале 1945 года. Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Дрездене пропала надпись в память о жертвах бомбардировок города в феврале 1945 года. На памятнике была надпись: "Это место воспоминаний, памяти и поминовения. Здесь лежат сожженные тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру". "Очередной акт исторического вандализма прямо сейчас происходит в немецком Дрездене - во время восстания крестьян и фермеров, которые, судя по лозунгам, по горло сыты экономической политикой кабинета Олафа Шольца", - написала Захарова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что самое ужасное в уничтожении надписи то, что это сделано руками самих немцев, а также то, что оно произошло на фоне поддержки Берлином "прославления фашистских преступников властями... на Украине". "Следует требовать скорейшего восстановления исторической надписи!" - подчеркнула Захарова. Бомбардировка Дрездена военно-воздушными силами Великобритании и США произошла во время Второй мировой войны в середине февраля 1945 года. В результате бомбардировок около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий, включая инфраструктуру и жилые дома, были уничтожены. Оценки количества погибших разнятся: в официальных немецких отчетах времен войны значатся цифры от 100 до 275 тысяч человек. Позднее, ближе к концу "нулевых", немецкие историки оценили количество погибших в 25 тысяч человек. Военная необходимость бомбардировки города тогда до сих пор является предметом споров историков.

https://ria.ru/20240116/pamyatnik-1921654703.html

https://ria.ru/20240116/estoniya-1921624274.html

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в мире, дрезден, россия, германия, олаф шольц, мария захарова