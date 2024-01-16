https://ria.ru/20240116/desant-1921531680.html

Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ

Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ

Артиллерия российских ВДВ уничтожила огневые позиции двух минометов ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T04:15

2024-01-16T04:15

2024-01-16T04:15

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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Артиллерия российских ВДВ уничтожила огневые позиции двух минометов ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Воздушная разведка российских десантников вскрыла две огневые позиции минометов ВСУ в островной зоне дельты реки, с которых противник вел беспокоящий огонь из минометов по позициям российских подразделений... После получения координат цели расчет орудия за считанные минуты занял огневую позицию, провел все необходимые вычисления исходных данных для стрельбы и произвел первый выстрел. После корректировки огня последующими выстрелами были подавлены и уничтожены две минометные позиции ВСУ на островах", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что минометные позиции ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Цель была поражена расчетом гаубицы Д-30 одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр".

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921095607.html

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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире