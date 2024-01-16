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Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:15 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/desant-1921531680.html
Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ
Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ
Артиллерия российских ВДВ уничтожила огневые позиции двух минометов ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:15
2024-01-16T04:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Артиллерия российских ВДВ уничтожила огневые позиции двух минометов ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Воздушная разведка российских десантников вскрыла две огневые позиции минометов ВСУ в островной зоне дельты реки, с которых противник вел беспокоящий огонь из минометов по позициям российских подразделений... После получения координат цели расчет орудия за считанные минуты занял огневую позицию, провел все необходимые вычисления исходных данных для стрельбы и произвел первый выстрел. После корректировки огня последующими выстрелами были подавлены и уничтожены две минометные позиции ВСУ на островах", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что минометные позиции ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Цель была поражена расчетом гаубицы Д-30 одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр".
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921095607.html
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Десантники уничтожили в дельте Днепра два миномета ВСУ

Артиллерия ВДВ уничтожила в островной зоне дельты Днепра два миномета ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Артиллерия российских ВДВ уничтожила огневые позиции двух минометов ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Воздушная разведка российских десантников вскрыла две огневые позиции минометов ВСУ в островной зоне дельты реки, с которых противник вел беспокоящий огонь из минометов по позициям российских подразделений... После получения координат цели расчет орудия за считанные минуты занял огневую позицию, провел все необходимые вычисления исходных данных для стрельбы и произвел первый выстрел. После корректировки огня последующими выстрелами были подавлены и уничтожены две минометные позиции ВСУ на островах", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что минометные позиции ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Цель была поражена расчетом гаубицы Д-30 одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр".
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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