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Нейтральный военный флот в Черном море может стать враждебным, заявили в ГД - РИА Новости, 16.01.2024
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10:16 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/deputat-1921557731.html
Нейтральный военный флот в Черном море может стать враждебным, заявили в ГД
Нейтральный военный флот в Черном море может стать враждебным, заявили в ГД - РИА Новости, 16.01.2024
Нейтральный военный флот в Черном море может стать враждебным, заявили в ГД
Гипотетическое создание военного флота нейтральных стран в Черном море переводит эти государства в категорию вражеских, такой флот рискует стать законной целью... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:16
2024-01-16T10:16
безопасность
черное море
россия
давос
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гипотетическое создание военного флота нейтральных стран в Черном море переводит эти государства в категорию вражеских, такой флот рискует стать законной целью для Вооруженных сил России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя новый доклад Всемирного экономического форума. Ранее ВЭФ призвал нейтральные государства создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. "Создание нейтральными государствами каких-то особых конвоев для противодействия российскому Черноморскому флоту сразу же делает их вовсе не нейтральными, а вражескими. Уверен, что государства, расположенные по берегам Черного моря, отлично это осознают и никаких шагов в этом направлении предпринимать не будут. Иначе рискуют оказаться законной целью для российских вооруженных сил", - сказал Журавлев. По словам депутата, в последние годы ВЭФ в Давосе превратился из действительно солидного совещательного собрания в "шабаш оголтелой русофобии", и его советы являются совершенно безумными.
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безопасность, черное море, россия, давос, алексей журавлев , госдума рф
Безопасность, Черное море, Россия, Давос, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Нейтральный военный флот в Черном море может стать враждебным, заявили в ГД

Журавлев: нейтральный военный флот в Черном море может стать враждебным для РФ

© Минобороны РФРакетные стрельбы кораблей Черноморского флота
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота
© Минобороны РФ
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Гипотетическое создание военного флота нейтральных стран в Черном море переводит эти государства в категорию вражеских, такой флот рискует стать законной целью для Вооруженных сил России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя новый доклад Всемирного экономического форума.
Ранее ВЭФ призвал нейтральные государства создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.
«
"Создание нейтральными государствами каких-то особых конвоев для противодействия российскому Черноморскому флоту сразу же делает их вовсе не нейтральными, а вражескими. Уверен, что государства, расположенные по берегам Черного моря, отлично это осознают и никаких шагов в этом направлении предпринимать не будут. Иначе рискуют оказаться законной целью для российских вооруженных сил", - сказал Журавлев.
По словам депутата, в последние годы ВЭФ в Давосе превратился из действительно солидного совещательного собрания в "шабаш оголтелой русофобии", и его советы являются совершенно безумными.
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БезопасностьЧерное мореРоссияДавосАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
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