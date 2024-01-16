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СК завел дело о покушении на убийство после нападения в Белгороде
СК завел дело о покушении на убийство после нападения в Белгороде - РИА Новости, 16.01.2024
СК завел дело о покушении на убийство после нападения в Белгороде
В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нападения подростков на прохожих, одним из причастных оказался уроженец Азербайджана, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:46
2024-01-16T21:46
2024-01-16T22:13
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нападения подростков на прохожих, одним из причастных оказался уроженец Азербайджана, сообщается в Telegram-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности"), частью 3 статьи 30, пунктами "ж, л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти)", — заявили в ведомстве.Отмечается, что один из причастных — 17-летний уроженец Азербайджана. Сейчас следователи устанавливают личности остальных участников нападений. Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД осуществляют оперативное сопровождение по этому делу. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подобные действия нужно реагировать быстро и жестко, чтобы не допустить их повторения. Он добавил, что обсудил сложившуюся ситуацию с руководителями правоохранительных органов.На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько видео, на которых видно, как группа подростков избивает прохожих во дворе дома и на улице. После этого управление МВД по региону начало проверку. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство завело уголовное дело о хулиганских действиях.
https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919613952.html
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происшествия, россия, белгород, ирина волк, вячеслав гладков, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Белгород, Ирина Волк, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК завел дело о покушении на убийство после нападения в Белгороде
СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков в Белгороде