https://ria.ru/20240116/delo-1921737434.html

СК завел дело о покушении на убийство после нападения в Белгороде

СК завел дело о покушении на убийство после нападения в Белгороде - РИА Новости, 16.01.2024

СК завел дело о покушении на убийство после нападения в Белгороде

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нападения подростков на прохожих, одним из причастных оказался уроженец Азербайджана, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:46

2024-01-16T21:46

2024-01-16T22:13

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нападения подростков на прохожих, одним из причастных оказался уроженец Азербайджана, сообщается в Telegram-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности"), частью 3 статьи 30, пунктами "ж, л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти)", — заявили в ведомстве.Отмечается, что один из причастных — 17-летний уроженец Азербайджана. Сейчас следователи устанавливают личности остальных участников нападений. Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД осуществляют оперативное сопровождение по этому делу. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подобные действия нужно реагировать быстро и жестко, чтобы не допустить их повторения. Он добавил, что обсудил сложившуюся ситуацию с руководителями правоохранительных органов.На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько видео, на которых видно, как группа подростков избивает прохожих во дворе дома и на улице. После этого управление МВД по региону начало проверку. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство завело уголовное дело о хулиганских действиях.

https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919613952.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, россия, белгород, ирина волк, вячеслав гладков, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)