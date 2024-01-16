https://ria.ru/20240116/dekret-1921536562.html
В ГД работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре
В ГД работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре - РИА Новости, 16.01.2024
В ГД работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре
В Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности, сообщила первый зампред комитета ГД по защите... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:13
2024-01-16T06:13
2024-01-16T06:13
татьяна буцкая
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общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") РИА Новости. Сейчас будущая мама вправе уйти в отпуск по беременности и родам на 30-й неделе, а если ожидается двое или более детей – на 28-й. Если сотрудница проживает и работает в загрязненной радиацией местности, то электронный лист нетрудоспособности формируется в 27 недель беременности. "Сейчас надо поддерживать беременных, думаем над 1-м триместром беременности. Очевидно, что нам надо сейчас разрабатывать отдельные программы, которые именно на поддержку беременных направлены", - рассказала Буцкая о новой мере поддержки семей. Она отметила, что первый триместр для многих женщин является более сложным чем третий. Будущие матери испытывают токсикоз, некоторым нужен разговор с психологом. Депутат добавила, что сейчас также идет работа по поддержке молодых семей. "Студенческие общежития, группа присмотра и ухода на базе студенческих общежитий. Вот это все мы держим в главных задачах", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20240112/proekt-1920920169.html
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татьяна буцкая, госдума рф, общество
Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Общество
В ГД работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре
Депутат Буцкая: ГД работает над возможностью уходить в декрет в первом триместре
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") РИА Новости.
Сейчас будущая мама вправе уйти в отпуск по беременности и родам на 30-й неделе, а если ожидается двое или более детей – на 28-й. Если сотрудница проживает и работает в загрязненной радиацией местности, то электронный лист нетрудоспособности формируется в 27 недель беременности.
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"Сейчас надо поддерживать беременных, думаем над 1-м триместром беременности. Очевидно, что нам надо сейчас разрабатывать отдельные программы, которые именно на поддержку беременных направлены", - рассказала Буцкая о новой мере поддержки семей.
Она отметила, что первый триместр для многих женщин является более сложным чем третий. Будущие матери испытывают токсикоз, некоторым нужен разговор с психологом.
Депутат добавила, что сейчас также идет работа по поддержке молодых семей.
"Студенческие общежития, группа присмотра и ухода на базе студенческих общежитий. Вот это все мы держим в главных задачах", - заключила парламентарий.
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