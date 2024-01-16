https://ria.ru/20240116/dekret-1921536562.html

В ГД работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре

В ГД работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре - РИА Новости, 16.01.2024

В ГД работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре

В Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности, сообщила первый зампред комитета ГД по защите... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:13

2024-01-16T06:13

2024-01-16T06:13

татьяна буцкая

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_b08f91bbad328dac66cb69c2a8a3b612.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") РИА Новости. Сейчас будущая мама вправе уйти в отпуск по беременности и родам на 30-й неделе, а если ожидается двое или более детей – на 28-й. Если сотрудница проживает и работает в загрязненной радиацией местности, то электронный лист нетрудоспособности формируется в 27 недель беременности. "Сейчас надо поддерживать беременных, думаем над 1-м триместром беременности. Очевидно, что нам надо сейчас разрабатывать отдельные программы, которые именно на поддержку беременных направлены", - рассказала Буцкая о новой мере поддержки семей. Она отметила, что первый триместр для многих женщин является более сложным чем третий. Будущие матери испытывают токсикоз, некоторым нужен разговор с психологом. Депутат добавила, что сейчас также идет работа по поддержке молодых семей. "Студенческие общежития, группа присмотра и ухода на базе студенческих общежитий. Вот это все мы держим в главных задачах", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20240112/proekt-1920920169.html

https://ria.ru/20231222/posobie-1917400935.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна буцкая, госдума рф, общество